Çevre Bakanı Özhaseki, Erciyes\'te fidan dikimi etkinliğine katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve şehir protokolü; Erciyes'teki ağaçlandırma etkinliğine katılarak fidan dikimi yaptı. Erciyes Dağı Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması Töreni'nde toplam 271 bin 500 fidan toprakla buluştu.
Kayseri'nin bahar döneminde ağaçlandırılması için gerçekleştirilen şehrin, Erciyes Dağı Tekir Yaylası ve Çevresi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve Ali Dağı olmak üzere 3 noktasındaki faaliyetler, Erciyes Dağı Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması Töreni ile gerçekleştirildi. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile eşi Sümeyra Çiçek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, bakanlık bürokratları, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, kaymakamlar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. 3 noktada gerçekleşen fidan dikim programında Bakan Özhaseki, görüntülü görüşme yöntemiyle fidan dikim noktalarındaki dikim etkinliğine bağlantı gerçekleştirerek dikim faaliyetini takip etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Erciyes Dağı Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması Töreni'nde yaptığı konuşmada, bilim adamlarının ifadesi olan 'Şehirlerin hayatı devletlerin hayatından bile uzundur' sözünü hatırlatarak, Anadolu'nun kadim kentlerinin tarihinden örnekler verdi. Kayseri'deki turizm noktasında Erciyes Dağı'nı turizme kazandırmayı başardıklarını dile getiren Özhaseki, söz konu bölgede yeşillendirme çalışmalarının gerçekleştirildiğini ve 7 milyona yakın ağaç dikildiğini kaydetti. Bakanlık olarak görevlerinin zor olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, bir yandan çevre kirliliğini önleme, yeşillendirme faaliyeti gerçekleştirme öte yandan da deprem ülkesi olan Türkiye'de depremin zararlarını gidermeye, depremin yaralarını sarmaya çalıştıklarını vurguladı. Sözlerinin sonunda Türk kültür ve medeniyetinde ağacın çok önemli bir yeri olduğuna değinen Özhaseki, örnek olacak 271 bin 500 fidanı bugün toprakla buluşturduklarının altını çizdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükılıç, Erciyes Dağı'nın önemini herkesin takdir ettiğini dile getirerek, Bakan Özhaseki'nin Türkiye ve dünyadaki en önemli kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'ni hayata geçirdiğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, gerçekleştirilen bu anlamlı çalışmalardan dolayı Bakan Özhaseki ve ekibine teşekkür ettiği konuşmasında, "Erciyes Kayak Merkezi'mizin ağaçlandırma ile birlikte daha da anlam kazanacağını, aynı zamanda bu bölgede yapılacak çalışmalarla karbon izi ile ilgili yapılması gereken çalışmalara önem verildiğini de hep beraber gözlemlemekteyiz. Amacımız doğayı, çevreyi önemsemek, bu konuda gerekli duyarlılığı göstermek. Besmeleyi çekip ağaçları dikip, Erciyes'imizi aynı zamanda bu bembeyaz karlarla büründüğü dönemdeki karları ile yemyeşil doğayla bütünleşerek en anlamlı kayak merkezi olma yolundaki çabamızı belirtiyoruz" diye konuştu. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise yıllardır sadece suyunda, görüntüsünde faydalanılan Erciyes'in, artık dünya standartlarında bir kayak merkezi haline geldiğini ifade ederek, Bakan Özhaseki'ye bu emeği için teşekkür etti ve dikilen fidanların hayırlı olmasını diledi. Fidan dikim törenine Ali Dağı'ndan görüntülü görüşme ile katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise küresel ısınma ile İç Anadolu'nun da çok etkilendiğini ve bu mücadelelerin çok anlamlı olduğunu dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da "Emeği geçenlerden Allah razı olsun diyerek" Ali Dağı yürüyüş parkuru hakkında bilgiler verdi. Törene Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nden katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise Kayseri'nin son dönemde çekim noktası olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne dikilen fidanların hayırlı olması temennisinde bulundu. Törende ayrıca günün anısına Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş tarafından Bakan Özhaseki'ye Erciyes, ağaçlar ve Bakan Özhaski'nin portresinin yer aldığı resim tablosu hediye edildi. Bakan Özhaseki, Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki katılımcılar, Erciyes Kayak Merkezi'nde de incelemelerde bulunarak şehrin 3 noktasında toplam 271 bin 500 fidanı da toprakla buluşturdu.
Dikilecek fidanların yılda 2 bin 468 ton karbonu tutacağı bir yutak alanı teşkil edeceği toplam 271 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu. 97 bin sarıçam, 95 bin yalancı akasya, 33 bin huş, 14 bin ardıç, 13 bin 744 kuşburnu, 3 bin 756 ahlat, bin 500 titrek kavak, 4 bin Toros sediri ve 9 bin 500 ağaççık, çalı ve uzun ömürlü bitkinin toprakla buluştuğu törende, ağaçlandırılan sahanın iklim değişikliği kaynaklı ani ve şiddetli yağışları ve bu sebeple görülen selleri tahfif etmesi ve nihayeten engellemesi, yörenin hava kalitesini artırması öngörülüyor. - KAYSERİ
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