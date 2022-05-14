Kayseri'de 83 bin Suriyeli yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de 83 bin Suriyeli yaşıyor

14.05.2022 17:11
Kayseri'de 83 bin Suriyeli yaşıyor

'Sığınmacılar ve Geri Dönüş' başlığı ile toplanan Kayseri Küçük Millet Meclisi'nde konuşan Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği Başkanı Uğurcan Yıldırım; "Okuma yaşındaki Suriyelilerin yarısı okula gitmiyor" dedi.

'Sığınmacılar ve Geri Dönüş' başlığı ile toplanan Kayseri Küçük Millet Meclisi'nde konuşan Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği Başkanı Uğurcan Yıldırım; "Okuma yaşındaki Suriyelilerin yarısı okula gitmiyor" dedi.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Mayıs ayı toplantısının moderatörlüğünü Rafet Ural yaptı. Toplantının konukları ise Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği Başkanı Uğurcan Yıldırım ve Afganistan Mülteciler Sosyal Dayanışma Derneği Kurucu Üyesi Najibullah Najibi oldu. Son dönemde gündemde olan sığınmacıların ele alındığı konu ile ilgili konuşan Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği Başkanı Uğurcan Yıldırım; " Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'dan beri mazlumların dini, ırkı, milletine bakmadan hepsine yardım eden bir millettir. Yani 500 yıl önce bile Yahudileri ülkemize alan bizim ecdadımızdır. 1923'den beri yüzbinlerce mazlum insan dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye gelmişlerdir. 2013 yılında, Suriyeli insanlar Türkiye sınırlarına gelince Türkiye açık kapı politikasıyla bu insanları misafir etmeye başladı. İlk önce 100-200 bin derken daha sonra milyonları buldu. Şu anda Türkiye'de resmi rakamlara göre 3 milyon 750 bin Suriyeli yaşamaktadır. Kayseri'de ise yaklaşık 83 bin civarında Suriyeli yaşamaktadır. Bu da ortalama olarak Kayseri nüfusunun yüzde 5 buçuğuna denk geliyor. En fazla Suriyeli barındıran il ise Hatay'dır. 433 bin yaklaşık yüzde 27 civarında Suriyeli yaşamaktadır. Kayseri'de 80 bin Suriyelinin yaklaşık 20 bin civarı okuma yaşında olan çocuklardır ancak bu okuma yaşında olan çocukların yarısı okula gitmiyor. İlkokula gitme oranı yüzde 99 iken, ortaokula gitme oranları yüzde 60'a düşüyor. Liseye gitme oranı yüzde 20, üniversiteye gitme oranları da yüzde 0,5'dir. 2011 yılından itibaren 3 milyon 700 bin Suriyeli Türkiye'de kendi imkanları ile ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. Bunların bazıları şirket kurdu, bazıları Türklerle ortak şirket kurdu. Türkiye'deki Suriyelilerin ortak olduğu şirket sayısı yaklaşık 15 bin 200 civarında, Kayseri'de ise küçük esnaflar var. Yani terzi, telefon tamircisi ve lokantacı gibi küçük işletmeler var. Bu esnafların şu ana kadar 2011 yılından 2022'ye kadar izinli olarak açılan dükkan sayısı bin 200'dür" diye konuştu.

Afganistan Mülteciler Sosyal Dayanışma Derneği Kurucu Üyesi Najibullah Najibi de Afganistan devletinin kuruluşundan bu yana geçen süreyi değerlendirdi ve şu an içinde bulunduğu durum hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların ardından program, soru cevap şeklinde devam etti. - KAYSERİ

Kayseri'de 83 bin Suriyeli yaşıyor
Kayseri'de 83 bin Suriyeli yaşıyor
Kayseri'de 83 bin Suriyeli yaşıyor
Kayseri'de 83 bin Suriyeli yaşıyor
Kayseri'de 83 bin Suriyeli yaşıyor

YORUMLAR
500
Kayseri'den Hollanda'ya seramik zırh malzemeleri ihraç edilecek Kayseri'den Hollanda'ya seramik zırh malzemeleri ihraç edilecek Kayseri Üniversitesi 4 yaşında Kayseri Üniversitesi 4 yaşında

Afganistan, Suriyeli, Türkiye, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri'de 83 bin Suriyeli yaşıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Bankadan çektiği 300 bin lirayı aracına koyan adam soyuldu! Hırsızlar camı kırıp parayı çaldı
16:59 Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı
16:32 Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak
16:30 Ümit Özdağ, Trabzonspor camiasına seslendi: Kutlamalarınızda sahne alacak Tsahouridis 19 Mayıs'ı Pontus soykırımı olarak anan bir kişi
16:21 Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözlerini kelime kelime ezberleyen kadın sosyal medyada gündem oldu!
16:17 Koyunları canı pahasına koruyan kangal köpek sosyal medyanın dilinde
16:10 Putin'den NATO-Finlandiya gündemiyle ilgili sessizliğini bozdu: NATO'ya katılmaları büyük hata olur
15:54 Çay üreticileri dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yaş çay alım taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa yükseltildi
15:37 Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Uçaklar boş gidip gelirse size yakışmaz
15:31 Nihal Candan'dan cesur paylaşım! Çıplak fotoğrafını yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 17:17:29. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de 83 bin Suriyeli yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement