Kayseri'de ilkokul öğrencileri, 29 Ekim için Cumhuriyet klibinde yer aldı - Son Dakika
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Kayseri'de ilkokul öğrencileri, 29 Ekim için Cumhuriyet klibinde yer aldı

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Kayseri\'de ilkokul öğrencileri, 29 Ekim için Cumhuriyet klibinde yer aldı
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Kayseri\'de ilkokul öğrencileri, 29 Ekim için Cumhuriyet klibinde yer aldı
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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde ilkokul öğrencilerinin katılımıyla hazırlanan ve Cumhuriyet'in kuruluş hikayesini anlatan klibi paylaştı. Klipte bağımsızlık, bayrak sevgisi ve Cumhuriyet coşkusu öne çıkarıldı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencilerinin katılımıyla Cumhuriyet'in kuruluş hikayesini anlatan klip hazırlandı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde ilkokul öğrencilerinin katılımıyla hazırlanan klibi kamuoyuyla paylaştı. Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze uzanan yolculuğun çocukların gözünden anlatıldığı klipte, bağımsızlık, bayrak sevgisi ve Cumhuriyet coşkusu ön plana çıkarıldı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in kuruluş hikayesinin çocukların gözünden yeniden hatırlandığı belirtilerek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sesinde Cumhuriyet'in heyecanı, gözlerinde yarınların umudu var" ifadelerine yer verildi.

Hazırlanan kliple, Cumhuriyet'in değerlerinin yeni nesillere aktarılması ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun öğrencilerle birlikte yaşatılması amaçlandı.

Kaynak: İHA
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