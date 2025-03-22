Kayseri'de Karla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de Karla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kayseri\'de Karla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 140 mahalle yolunu ulaşıma açarken, ekipler yolda mahsur kalan vatandaşlara da yardım ediyor.

22.03.2025 16:24  Güncelleme: 16:27
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu doğrultuda kırsal kesimlerde kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 140 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Karın yoğun yağışı sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ve merkezde büyük bir özveri ve gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 16 ilçeye bağlı mahalle yollarında 7 noktada, 134 personel ve 63 araçla gece gündüz demeden çift vardiyalı karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Akkışla'da 1, Bünyan'da 8, Develi'de 6, Felahiye'de 6, Hacılar'da 3, İncesu'da 3, Pınarbaşı'da 47, Sarız'da 15, Talas'ta 8, Tomarza'da 30, Yahyalı'da 10 ve Yeşilhisar'da ise 3 mahalle olmak üzere toplamda 140 mahalle yolunu açtı. Yoğun tipi nedeniyle Pınarbaşı ilçesindeki 6 mahalle yolunda yol açma ve tüm bölgelerde yol genişletme çalışmaları ise devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de merkezde ana arterlerdeki kaldırımlar, cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve yol temizleme çalışmalarını gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal kesimdeki yoğun kar yağışı nedeniyle bir taraftan kapanan yolları ulaşıma açmayı sürdürürken, diğer taraftan da yolda mahsur kalan vatandaşlarında yardımına koşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yeşilhisar Kavak, Güzelöz, Şahinefendi mahalleleri arasında, vatandaşların kardan mahsur kalan aracı kurtarıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Karla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

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