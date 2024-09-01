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Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Klasik Otomobil Buluşması, görsel şölenle ziyaretçilerini ağırladı.

Melikgazi Belediyesi Dedeman Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin dört bir yanından gelen 150'den fazla klasik model sergilendi. Araç tutkunlarını bir araya getiren bu özel etkinlik, vatandaşlara nostaljik otomobillerin büyüleyici dünyasını keşfetme fırsatı sundu. Klasik otomobillerin sergilendiği alanda, ziyaretçilere hem otomobiller hakkında bilgi aktarılıyor hem de bu tarih kokan arabalara olan sevginin paylaşılmasına imkan tanınıyor. Bu gibi etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Şu anda altıncısını düzenlediğimiz Klasik Otomobil Buluşması'ndayız. Kayseri'den ve Kayseri dışından birçok klasik otomobil Melikgazi'ye geldi. Tam şehir merkezinde bulunan Hunat'ta, Dedeman Parkı'ndayız. Parkımızın bulunduğu alanda önceden benim de mezun olduğum Dedeman Ortaokulu bulunuyordu. 65 yıllık, betonarme yapılı ömrünü tamamlamış okulumuzu yeni yerine taşıyarak Kayseri'mize çok büyük ve güzel bir okul kazandırmış olduk. Bu alanı da Kayseri'ye yakışır bir şekilde tam 6000 metrekarelik bir park haline getirdik. Burada çeşitli etkinlikler yapacağız. Dedeman Parkı'mızdaki ilk etkinliğimiz Klasik Otomobil Buluşması oldu. Çevre illerden de katılımla, birlik beraberlik içerisinde her sene güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Klasik Otomobil Buluşması, bizleri bir araya getiren ve el ele vermemizi sağlayan bir etkinlik oldu. Genci, yaşlısı ve çocuğu herkes burada. Birlik beraberlik içerisinde Dedeman Parkı'mızda üç gün geçiriyoruz. Bugün sergimizin yanı sıra konser etkinliğimiz de olacak. Klasik Otomobil Buluşması etkinliğimize herkesi bekliyoruz. İnşallah her sene bu etkinliği tekrarlayacağız. Çeşitli illerden gelen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah kazasız, belasız memleketlerine dönmeyi nasip etsin. Gelecek sene de herkesi tekrar misafir etmek istiyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşların keyifli anlar yaşamasının önemli olduğunu vurgulayan Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu ise; "Katılımcılara teşekkür ediyorum. Buradaki insanların mutluluğunu görünce yaptığımız işin doğru olduğunu görüyoruz. Büyük bir topluluğumuz var. Diğer şehirlerden bu etkinliğe gelen dostlarımız var. Onlara katılımları için teşekkür ediyorum. Bu etkinlik devam edecek" dedi. Şehrin merkezinde bulunan, vatandaşların nefes aldığı bu alanda renkli bir şölene imza atıldığını belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, "Bugün iki güzelliği birden yaşıyoruz. Şehrin göbeğinde, binaların arasında insanların nefes alabileceği çok güzel bir mekan doğdu. Bu mekanı şu anda süsleyen klasik araçlarla çok hoş bir manzara oluştu. Ben öncelikle Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu tebrik ediyorum. Şehrin böyle faaliyetlere yoğun olarak ihtiyacı var. Bu gibi buluşmaların sürekliliğinin olması lazım. Bu sene altıncısı düzenlenen bu etkinlikte araç sayısının fazlalığını gördüm. Hoş bir manzara var. Tekrardan tebrik ediyorum. Şehir dışından gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyorum" diye konuştu. Klasik otomobillere ilgi duyan vatandaşların bir araya gelmesine vesile olan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu tebrik eden AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler; "Melikgazi Belediyesi'nin böyle bir fırsatı klasik otomobil severlere sunmasını çok önemli ve keyifli bir etkinlik olarak görüyorum. Klasik otomobil koleksiyonu yapan vatandaşların araçlarına çocukları gibi özenle baktıklarını biliyoruz. Böyle etkinliklerin daha fazla olmasını, koleksiyonerlerin, meraklıların, klasiğe ilgi duyanların bir araya gelmesine vesile olunmasını önemli buluyorum. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Bu tür etkinliklerin devam etmesini beklediklerini belirten TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; "'Büyükşehir Belediye başkanımız, İlçe Belediye Başkanlarımız her gün yeni bir etkinlikle karşımıza çıkıyorlar. Kayserimizin sadece sanayi, ticaret hayatına değil aynı zamanda kültür hayatına da büyük renk katıyorlar. Bu çalışmaya öncülük ettiklerinden dolayı Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu tebrik ediyorum. Bu etkinliklerin devamını bekliyoruz İnşallah" dedi.

Program açılış konuşmalarının ardından, 'Klasik Araçlarla Fener Alayı Melikgazi Turu' ile etkinlik devam etti. Melikgazi Turu'nun yapıldığı güzergah olan Sivas Caddesi, Bahar Caddesi, Kızılırmak Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda birçok klasik otomobil çevredeki vatandaşların beğenisine sunuldu. İkinci günün kapanış programında ise sanatçı Özgür Özensoy, Dedeman Parkı'nda gerçekleştirilen konserle vatandaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi. - KAYSERİ