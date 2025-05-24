Kayseri\'de Kur\'an-ı Kerim\'i Güzel Okuma Yarışması Finali Gerçekleşti

Kayseri'de Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü (ÜNİAK) tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı. Kur'an'-ı Kerim'i en güzel okuyan yarışmacılara ödülleri verildi.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde düzenlenen programa AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, il ve ilçe teşkilatları, gençlik kolları yönetimi ve üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Özellikle Kur'an-ı Kerim'i okumak, okuduğunu anlamayı Allah nasip etsin diyoruz. Ben şahsen bu yaştaki kardeşlerimizin bu hassasiyeti gösterip, bu salonu ağzına kadar doldurdukları için teşekkür ediyorum. Gençlik Kolları İl Başkanımız başta olmak üzere kendilerine teşekkür ediyorum. Allah inşallah öğrendiklerini sahada uygularken hem dünyada hem ahiretlerinde kendilerine fayda verecek neticeye kavuştururlar diye dua ediyorum. İnşallah nicelerini hep beraber burada olduğu gibi hep beraber yaşamayı Allah nasip etsin diye dua ediyorum. En kısa zamanda inşallah Kayserimizin birçok yerinde bu faaliyetin devam etmesi gerektiğini söylemek istiyorum" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise, "Kur'an'ın ilk emri 'oku' ve İkra Suresi ile başlayan emirler silsilesi bize hayat rehberi oluyor. Yaşam tarzı sunuyor ve bu yaşam tarzını biz Müslümanlar olarak devam ettiriyoruz. Kıyamete kadar da devam ettireceğiz. Buna imanımız tam. Bunun için de Kur'an'ın bu kelamını, manasını ve anlamını idrak eden gençlere ihtiyaç var. Aslında bu bizim hayattaki var oluşumuz. Ne için yaratıldık, neye hizmet edeceğiz gibi temel sorunlarımıza cevap veren bir şey. Böyle bir konuda bir Kur'an yarışması düzenleyen ÜNİAK'a, gençlik kolları başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da, "Bugün Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü'müz, ÜNİAK teşkilatımız ve biz burada olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Fakat her şeyden daha gurur duyulacak olan şu an bu salonda herhangi bir boş koltuğun olmaması. Buraya gelme arzusu ile isteyerek, burada var olma gayreti ile gençlerimizin yanında olmak, bu yarışmayı Kayseri'ye ve Türkiye'ye ilan edebilmek hakikaten çok güzel bir erdem. Ben bizlere bu duyguyu yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Etkinliğimiz hayırlara vesile olsun. Emeği geçen genç kardeşlerimizin alınlarından öpüyorum. Allah sayınızı arttırsın. Yolunuz bahtınız açık olsun" dedi.

Konuşmaların ardından finale kalan 7 yarışmacı Kur'an-ı Kerim okudu. Yarışmada birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın ve dereceye giremeyen yarışmacılara da teşekkür plaketi verildi. - KAYSERİ