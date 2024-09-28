Kayseri'de Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Kayseri'de Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

Kayseri\'de Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

Kayseri İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşleyen, Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine değinerek, ahlak ve sünnetten uzaklaşmanın cahiliye dönemine benzemeye neden olduğunu vurguladı. Programda Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve Vali Gökmen Çiçek de din görevlilerinin toplumdaki önemine dikkat çekti.

28.09.2024 17:32
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Kayseri İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşleyen; Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine değindiği konuşmada; "Efendimizden ahlak, sünnet, hayat tarzı olarak uzaklaştıkça cahiliye dönemine benzemeye başladı maalesef" dedi.

Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuranı Kerim Tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz; "Bugün bizim için çok mutlu bir gün. Çünkü insanlığın en mutlu günlerinden birini şuanda hissediyor ve yaşıyoruz. Zamanların ve mekanların birbirinden farkı yok. Fakat; zamanlar içerisinde öyle zamanlar var ki mekanlar içerisinde öyle mekanlar var ki o zaman ve mekanlarda insanların talihini ve tarihini değiştirecek manevi bir takım olaylar rabbimiz tarafından tevdi edildiğinden dolayı zamanlar diğer zamanlara oranla, mekanlar da diğer mekanlara oranla mukaddes kabul edilmiştir. İşte o zamanların en mübareği bizlere gönderilen sevgili peygamberimiz mevlidi ve Mevlit Kandilidir" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise; Diyanet İşleri Teşkilatı'nın önemine değinerek bu haftanın rahmetinden hep birlikte faydalanmayı umduğunu aktardı.

İmamların çok önemli bir görev üstlendiğinin altını çizen Vali Gökmen Çiçek ise konuşmasında; "Karşımda gerçekten güzel insanlar görüyorum, dertli insanlar görüyorum. Milletin imanını dert eden, gençliğin geleceğini kendilerine dert etmiş insanlar görüyorum. Değerli hocalarım; içinde bulunduğunuz yaşam şeklini seçerken aslında birçok zorluğu da göze aldınız. Gurbet gurbet geziyorsunuz, birçoğunuz en ücra noktalarda görev yaptınız. Kimsenin giremeyeceği yerlere imam olarak atanan arkadaşlarınız oldu, kendi çocuklarınızı bazen ihmal ettiniz. Bazen çok zorluklarla karşılaştınız ama içinizdeki iman size pes ettirmedi. Bazen bir iki kötü örnekten yola çıkıp bütün imamlarımızı eleştirenlere hayret ediyorum. Size binlerce meslektaşlarınızın yaptığı fedakarlıkları sayabilirim. Yüzlerce öğrenciyi okutmuş, burslar toplamış, bataklıkları kurutmuş binlerce imam sayarım. Çünkü görev yaptığım yerlerde ben onlarla karşılaştım, en sıkıntılı anlarda yanlarımızda oldular. Bazıları mafyaların hedefi oldular, bazıları terör örgütlerinin hedefi oldular. Şehitler verdiniz. Sadece Kayseri'den alçak terör örgütlerinin şehit ettiği 2 tane imamımız var. O kutsal caminin minberinde alçakların söylemesini istediği şeyleri 'asla, hak bildiğimden başka bir şey söylemem' dedikleri için yatsı namazında Mardin Derik'te şehit edildiler. Ama iki tane örnekten her birinizin kalbi kırılırcasına yapılan eleştirileri kınıyorum" şeklinde konuştu.

'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' temasıyla katılımcılara bir konferans veren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen; Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran olayına değindi. İşliyen; "Hazreti Peygamber'in geldiği dönemi biliyorsunuz. Geldiği dönemi anlatan ayetlerin birinde diyor ki rabbimiz; 'Müşriklerden bir tanesine kız çocuğun oldu diye müjde verilse yüzü öfkeden dolayı simsiyah kesilir, insanlardan utanır, saklanır, başına çok kötü bir şey gelmiş gibi kız çocuğu olduğu için bir karar vermeye çalışır'. Bir aydır ülkemiz Narin'i konuşuyor. Küçük bir yavrunun vahşice kirli emeller uğruna katledilmesini konuşuyor. Günümüzdeki narin bedenlerin başına gelenlerle peygamberimiz zamanındaki narin bedenlerin başına gelenler arasında bir farklılık görülüyor mu? Aradan bin 500 yıla yakın zaman geçti, efendimizden ahlak, sünnet, hayat tarzı olarak uzaklaştıkça cahiliye dönemine benzemeye başladı maalesef" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Gökmen Çiçek, Narin Güran, Diyarbakır, Politika, kayseri, Sünnet, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği - Son Dakika

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