Kayseri'de Toplu Taşımada Temiz Enerjili Araçlar Konferansı - Son Dakika
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Kayseri'de Toplu Taşımada Temiz Enerjili Araçlar Konferansı

Kayseri\'de Toplu Taşımada Temiz Enerjili Araçlar Konferansı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, UITP Avrasya Konferansı'nda toplu taşımada temiz enerjili araçların önemine dikkat çekti ve iklim değişikliği ile mücadelede yerel yönetimlerin sorumluluklarını vurguladı.

19.09.2024 11:24  Güncelleme: 11:26
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ve Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) iş birliği ile düzenlenen Toplu Taşımada Temiz Enerjili Araçlar UITP Avrasya Konferansı'nda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakabiliriz" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, UITP Genel Sekreteri Muhammed Mezghani, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ve sendika temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan konferansta konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "UITP'nin bizlerle böyle bir işbirliği yapmış olması önemli ve anlamlı. Konumuz toplu taşımada temiz enerjili araçlar. Hepimiz için önemli ve anlamlı. Çevre kirliliğinden, hava kirliliğinden söz ederken, elbette ki toplu taşıma araçlarının filolar halindeki yoğunluğu hepimizi etkilemekte. Hepimizin gözü, 'egzoz gazı' dediğimiz dumana takılmakta. Tabi ki çağımızda bu yönde gerekli önlemler alınıyor. Gerekli çalışmalar yapılıyor. Belki bu alandaki yapılan çalışmalar sonrasında epey mesafe alınıyor ama yine de sorunlar bitmiyor. Hava kirliliği açısından önem arz ederken, neler yapabiliriz? diye de kafa yormadan geçemiyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliği ile mücadele de attığımız adımları ve bu yönde öncü rol üstlenme sorumluluğumuzu paylaşmak bizim için de bir onurdur. İklim değişikliği dünyamızı ve yaşam biçimimizi temelden tehdit eden küresel bir sorundur. Bütün dünyada olduğu gibi şehrimizde de etkileri hissedilmekte. 'Bizi ilgilendirmez' diyemeyiz. Gerek şehrimizdeki gerekse diğer şehirlerimizdeki sorun bizim konumuzdur. Bu açıdan yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile mücadelede sorumluluklarının olduğunu bilinciyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluklarımızı yerine getirme adına adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu konferans harika bir fırsat"

Gerçekleştirilen konferansın çevresel sorunlara çözüm bulmak adına bir fırsat olduğunu aktaran Büyükkılıç, "2050 net sıfır emisyon hedefine ulaşmaya bakacağız. O dönemde yaşayanlar bunu görecek ancak biz kendi dönemimizde 'neler yapabiliriz' diye kafa yoruyoruz. İklim değişikliği eylem planımızı başarıyla tamamladık. Bu yönde yapmış olduğumuz çalışmayla hem sera gazı emisyonlarını azaltma hem de iklim tehlikelerine karşı şehrimizi koruma yönünde stratejik eylemler yapıyoruz. Paris İklim Anlaşması'nın ülkemizce onaylanması ve net sıfır vizyonumuzun belirlenmesinin ardından Kayseri IDEB İklim Hareketi projemizi hayata geçirdik. Bu proje ile sürdürülebilir bir kent yaşamını hedeflemekte olduğumuzu da herkes takip etmektedir. Toplu taşıma hizmetlerimizde de öncü andımlar atarak, 2028 yılına kadar gerçekleştirmeyi taahhüt ettiğimiz Türkiye'de iklimsel tabanlı karbon azaltım hedefini belirleyen kurum olduk. Bu alandaki çabalarımız şehrimizde karbon ayak izini azaltmadaki kritik bir öneme sahip olduğunu da göstermektedir. Bu konferans şehrimizin geleceği için stratejik bir öneme sahiptir. Bunun aksini kimse iddia edemez. O açından şehrimizde artık filo halinde temiz enerjili araçlara dönüşümü devlet politikalarına uyumdan, finansına ve teknoloji seçimine kadar tüm boyutlarıyla konuşmalı ve planlamalıyız. Bu konferanstaki uzmanların bilgi ve deneyimleri bize ışık tutacaktır. Hepimizin karşılaştığı ortak çevresel sorunlara çözüm bulmak adına bu konferans harika bir fırsat. Birlikte çalışarak, temiz enerjiye geçiş sürecinde başarılı olabilir ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakabiliriz. Bu bizim asli görevimiz olmalıdır. Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelerek, bizleri onurlandıran ve bu çalışmalara katkı sağlayan tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 4 bölümden oluşan konferans başladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Toplu Taşımada Temiz Enerjili Araçlar Konferansı - Son Dakika

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