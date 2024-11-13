Kayseri'de Türkiye-Galler Maçı İçin Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika
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Kayseri'de Türkiye-Galler Maçı İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Kayseri\'de Türkiye-Galler Maçı İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Cumartesi günü Kayseri'de gerçekleşecek Türkiye-Galler maçı öncesi RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda hazırlıklar hızla sürerken, pastırmacılar da milli takım taraftarlarını bekliyor.

13.11.2024 11:24  Güncelleme: 11:27
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Cumartesi günü Kayseri'de oynanacak olan Türkiye- Galler maçı öncesinde 32 bin 864 kişi kapasiteli RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda hazırlıklarken devam ederken, pastırmasıyla meşhur kentteki esnaflarda milli takım taraflarını bekliyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 5'inci maçın Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesinde 32 bin 864 kapasiteli stadyumunda teyakkuz haline geçilirken, hazırlıklar devam ediyor. Statta bulunan bütün koltuklar silinip temizlenirken, bakımları yapılan çim de hazır hale getirildi. Stat Müdürü Ali Yılmaz; çalışmalar hakkında bilgiler vererek; "Şimdi milli maç için hazırlıklarımız şöyle; sezonun başında zaten asıl büyük hazırlığımızı yaptık. Koltuklar boyandı biliyorsunuz. Çim zemin değişti en önemli değişikliklerimizden birisi. Onun haricinde milli maç burada belli olduktan sonra çim bakımını biraz daha yoğunlaştırdık. Şu anda gayet iyi durumda. TFF denetçilerinden de olumlu sonuç aldık. Onun dışında yaptığımız ufak değişiklikler de oldu. Misafir tribün girişinde bir genişletme yaptık. Yayıncı kuruluş alanında bir genişletme yaptık. Sağ olsun belediyemizin de destekleriyle bütün temizliğini hallettik stadın. Şu anda hazırız maça. Stat dolacak. Biz de çok heyecanlıyız. Yani 10 küsur sene oldu. Burada ilk defa bir milli maç oynanacak. Yani şöyle. Stat hazır ama burada aslında en önemli şey seyirci. Yani seyircinin burada desteğini çok bekliyoruz. 32 binin burada kendini göstermesi lazım yani. Sesiyle, görüntüsüyle, yaptıklarıyla, hepsiyle göstermesi lazım ki bu tip organizasyonların devamı gelsin. En önemlisi o. Seyirciden bunu bekliyoruz. Hem talebini bekliyoruz, hem de coşkulu bir maç olmasını bekliyoruz. Bayrak dağıtımı olacak. Yaklaşık 20-30 bin civarında. Hemen hemen herkese bayrak dağıtılacak. Bunun haricinde doğal tribünde büyük bir bayrak açılacak. İstiklal Marşı esnasında bayrağımız açık duracak. Ondan sonra toplanacak. Maça devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Pastırmacılar milli takım taraftarlarını bekliyor

Öte yandan, kentte oynanacak maçta pastırmacıları umutlandırdı. Biletlerin kısa süre içerisinde tükendiği maçın ticari olarak kente fayda sağlayacağını kaydeden Pastırmacı Yasin Güzel; "İşlerden önce bizim de içimizde bir coşku var. 10 sene önce yapılan bir milli maçın 10 sene sonra Kayseri'ye verilmesi bizim için çok büyük bir mutluluk oldu. Bunun yanı sıra tabii dışarıdan, yakın illerden işte Nevşehir, Aksaray, Niğde, Yozgat gibi yakın illerden gelen misafirlerimiz olacak. Onların da bizim şehrimize ticari yönden, ekonomik yönden katkıları olacaktır elbet. Bunun yanı sıra da tabii ki de bir milli maç. Hepimiz bir maç için bir takım için kenetleniyoruz. Heyecanla bekliyoruz Cumartesi gününü. Benim tahminimi sorarsanız biz 2-1 yeneriz diye düşünüyorum. Tabii ki de stadımız full olacaktır diye düşünüyorum. Stadımız full olursa yapılan tezahüratlarla takımın arkasında durursak takımın da gerekeni yapacağını zannediyorum. Dediğimiz gibi zaten hafta sonuna gelmesi de çok iyi oldu bizler için. Cuma ve Cumartesi günü bir beklentimiz var. Merkezde insanların maç saatine kadar gezip alışveriş yapacağını düşünüyoruz. O yüzden biz de heyecanla bekliyoruz bakalım. En son 10 sene önce olmuştu, çok özlemiştik. Tekrardan bizim stadımıza bu maçın verilmesi bizleri çok mutlu etti. Bir de önemli bir maç bizler için. Yendiğimiz takdirde gruplara kalmayı garantileyeceğiz. O yüzden çok mutluyuz, çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Türkiye-Galler Maçı İçin Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika

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