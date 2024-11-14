Kayseri\'de Türkiye-Galler Maçı Öncesi Otel Doluluk Oranı Yüzde 90

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Kayseri'de cumartesi günü oynanacak Türkiye- Galler maçı öncesinde kentte hazırlıklar devam ederken, otellerin de yüzde 90'ı doldu. Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan, "Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız" dedi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 5'inci maçı cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesinde 32 bin 864 kapasiteli stadyumda hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, Kayseri genelindeki otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan KAYOTED Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan, "Böyle bir organizasyon Kayseri'de yapıldığı için çok heyecanlıyız ve çok mutluyuz. İnşallah daha sık tekrarlanır. Dernek ve şehir olarak bizim hazırlandığımızı düşünüyorum. Havalimanındaki taksicimizden tutun da oteldeki personelimize kadar herkes misafirlerimizi bekliyor. Herkes hazırlıklarını yapıyor. Aslında şehre büyük bir katkı sağlayacak 32 bin kişi kapasiteli bir stadımız var. Şehir dışından bayağı bir insan geliyor. Kayseri'mizi tanıtma fırsatı elde ediyoruz. İnsanları gezdirmeye çalışıyoruz, Kayseri'yi anlatıyoruz. Oda kartlarımıza bile biz dernek olarak bütün otellerimiz de yapıyor şu anda, Kayseri'deki gezilebilecek yerlerin resimlerini basarak insanlara verip göstermeye çalışıyoruz. Aslında biz oteller olarak gelen insanlara ev sahipliği yapıyoruz fakat bütün şehir de ev sahipliği yapıyor. Bütün şehrin üzerine sorumluluk düşüyor. Turizmin gelişmesi için herkesin katkıda bulunması gerekiyor. Sadece otelcilerle olacak iş değil bu. Kültür Yolu Festivali hayırlı oldu. Başta Sayın Valimiz Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve İl Turizm Müdürümüz Şükrü Bey olmak üzere herkes hep bir elden Kayseri'yi tur düzenlenebilir bir hale getirmeye çalışıyor" dedi.

Otellerin yüzde 90'ının doluluk oranına ulaştığını söyleyen Doğan, "Hepimizin turizm elçileri olarak hareket edip, bu şehre bir katkısının olması gerekiyor. Şu an doluyuz çok şükür. Otellerimizin yüzde 90'ı dolu. Şu anda birçok otelimizde yer yok. Belki Nevşehir'e taşacak, belki de başka durumlar olacak. Gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ