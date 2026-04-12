Büyükşehir\'de pazar günü de durmak yok: Kartal Katlı Kavşağı\'nda hummalı çalışma

12.04.2026 13:47  Güncelleme: 13:49
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pazar gününde de Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde yoğun bir çalışma yaparak şehir içi ulaşımı iyileştirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Proje, sürdürülebilir şehircilik hedeflerine katkı sağlarken, trafik yoğunluğunu azaltmayı ve ulaşım sürelerini kısaltmayı amaçlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pazar gününde de sahadaki yoğun mesaisini sürdürüyor. Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde ekipler dört koldan çalışarak ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla yürüttüğü Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde çalışmalarına hafta sonu pazar gününde de hız kesmeden devam ediyor. Şehrin kritik ulaşım noktalarından biri olan bölgede ekipler, yoğun bir mesai ile sahada aktif şekilde görev alıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde sürdürülen proje, Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası A.Ş. koordinasyonunda yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında hayata geçiriliyor. Bu kapsamda proje, yalnızca ulaşım altyapısını güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir şehircilik hedeflerine de katkı sunuyor.

Şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak, ana arterlerde kesintisiz ulaşımı sağlamak ve bağlantı yollarını daha işlevsel hale getirmek amacıyla planlanan proje etaplar halinde ilerliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu demeden sürdürdüğü bu yoğun çalışmalarla kentin ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor.

Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte kavşak kapasitesinin artması, trafik sıkışıklığının azalması, ulaşım sürelerinin kısalması ve karbon salımının düşmesi bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

