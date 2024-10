Kayseri\'de Uyuşturucu ile Mücadele

Yerel

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şehirde uyuşturucu ile mücadelede çok büyük başarılar elde edildiğini ifade ederek, "Hiçbir gencimizi uyuşturucu satıcılarına, zehir tacirlerine kurban vermeyeceğiz" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şehirde başlattıkları uyuşturucu ile mücadelede hakkında bilgiler verdi. Hiçbir genci zehir tacirlerine kurban vermemek için topyekun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Vali Çiçek, "Hemşehrilerim, sizlere bir söz vermiştik; 'Hiçbir gencimizi uyuşturucu satıcılarına, zehir tacirlerine kurban vermeyeceğiz. Uyuşturucuyla topyekun bir savaş başlatıyoruz' demiştik. Bugün geldiğimiz noktada sözümüzün arkasındayız. Uyuşturucuyla mücadelede çok büyük başarılar elde ettik. Emniyetimiz, jandarmamız gece-gündüz mücadele ediyorlar. Birçok zehir tacirini enselerinden tuttuğumuz gibi hak ettikleri yere gönderdik. Emniyetimiz ve jandarmamız Türkiye çapında önemli operasyonlar yaptı. Suçlulara göz açtırmamak için şehrimizin dört bir yanındaki kamera sayısını 4 kat artırdık. Şehrimizde güvenlik kameralarıyla izlenmeyen ıssız bir alan bırakmadık. Güven timlerimiz parklarda, sokaklarda her yerde görev yapar durumdadır. Şehrimizde yer alan metruk binaların suç merkezleri olmaması adına yıkımına başladık. Kayseri'de bugün metruk binaların yüzde 80'i yıkılmış durumda. Aslında bizim istediğimiz gençlerimizin uyuşturucuya hiç başlamaması. Gençlerimizi yalnız bırakmamak adına gençlerimizin sosyal hayatlarında da yanlarında olmak adına Kayserililere yine bir söz verdik; 'her mahalleye bir spor okulu açacağız' dedik. ERVA Spor Okulları Projesi bugün başarıyla devam ediyor. Bugün 44 mahallede ERVA Spor Okulu var, 3 ilçemizde ERVA Spor Okulu var. Hedefimiz her mahallede spor okulu açmak. Bugün spor okullarımızda 10 bin 500 lisanslı sporcuya ulaştık. Bu projeye çok inandık. ERVA Spor Okulları büyük bir meydan okumadır" dedi.

"Bu illete bulaşmış gençlerimizi de sahipsiz bırakmadık"

Türkiye'nin en büyük uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi'nin Kasım ayının sonunda hizmet vermeye başlayacağını da belirten Vali Çiçek, "Bir şekilde tüm mücadelemize rağmen bu illete bulaşmış gençlerimiz de var. Biz onları da sahipsiz bırakamazdık, çünkü bu gençler de bizim gençlerimiz. İstatistikler şunu söylüyor, bu illete bulaşmış ve kurtarılamayan her çocuk 10 kişiyi beraberinde götürmekte. O yüzden bir şekilde bulaşmış çocuklarımızı da kurtarmalıyız. Bunun için de büyük bir çaba sarf ediyoruz. Yeşilay'ımızla beraber Kayserili hayırseverlerimizle birlikte Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi'ni yaptık. Ümit ediyorum ki Kasım'ın sonuna kadar hizmete geçmiş olacak. Burada 6 ay boyunca çocuklarımıza vereceğimiz rehabilitasyon tedavisiyle uyuşturucu illetinden kurtaracağız. Bu Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi içerisinde spor salonları, atölyeler, iş atölyeleri kısacası onları bu beladan kurtarmak için gereken ne varsa olacak. Kariyer planlamalarında iş bulmaları adına bir sistem kuruyoruz. Çocuk, genç, hiçbir yavrumuzu yalnız bırakmayacağız. Gelin bu savaşta omuz omuza aynı cephede savaşarak alçakları yenelim" şeklinde konuştu.

"Bin 783 operasyon yaptık"

Kayseri'de uyuşturucuya geçit vermeyeceklerinin altını çizen İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, "Uyuşturucu ile mücadelede Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak bin 783 operasyon yaptık. 2 bin 508 şüpheliden 291'i ali makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bizler görevimizin başındayız. Bu şehirde kesinlikle uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı da uyuşturucu ile faaliyetlerin kararlılıkla sürdüreceklerini kaydederek, "Kayseri İl Jandarma Komutanlığı olarak toplumumuza büyük zarar veren uyuşturucu madde ticareti ile mücadele faaliyetimiz kararlılıkla devam edecektir. Bu konuda son derece kararlıyız, bu şehirde uyuşturucuya asla geçit vermeyeceğiz. uyuşturucuya karşı açılan bu savaşta cephede daima görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

ERVA Spor Okulları ile uyuşturucu ile mücadeleye kendilerinin de destek verdiğini aktaran Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Uyuşturucuyla mücadelede uzman antrenörler eşliğinde yaklaşık 60 branşta ERVA Spor Okulları'nda, sporun sihirli gücünü ortaya koyabilmek adına müthiş bir mücadele veriyoruz. Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu cephede gençlerimizin yanındayız" diye konuştu.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de, "Uyuşturucuyla başlatılan savaşta tüm okullarımız, öğretmenlerimiz ve ERVA Spor Okulları'nda görevli tüm personelimizle birlikte geleceğimiz için gençlerimizle birlikte eğitim cephesindeyiz" dedi. Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ise din görevlileri olarak uyuşturucunun karşısında olduklarını dile getirerek; "Uyuşturucuya karşı verilen bu savaşta tüm din görevlilerimizle beraber ERVA Spor Okulları'nda görev yapan görevlilerimizle ilim cephesi olarak uyuşturucunun karşısındayız" şeklinde konuştu.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi de uyuşturucu ile mücadelede her zaman sahada, her zaman cephede olduklarını aktardı. - KAYSERİ