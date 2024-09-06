Kayseri'de Yağmur Suyu Rehabilitasyon Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Kayseri'de Yağmur Suyu Rehabilitasyon Çalışmaları Tamamlandı

Kayseri\'de Yağmur Suyu Rehabilitasyon Çalışmaları Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Mevlana Yağmur Suyu Rehabilitasyon Çalışmalarında sona gelindiğini söyledi. Büyükkılıç, 10 milyon TL maliyet ile yapımı devam eden 1700 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattı imalatının tamamlandığını belirtti.

06.09.2024 12:23  Güncelleme: 12:25
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Mevlana Yağmur Suyu Rehabilitasyon Çalışmalarında sona gelindiğini söyledi. Büyükkılıç, "Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 10 milyon TL maliyet ile yapımı devam eden 1700 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattı imalatında sona gelindi. İnşallah büyük önem verdiğimiz proje sayesinde bölgede yoğun yağışlar sonrasında istenmeyen görüntüler yaşanmayacak" dedi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde Kayseri'nin tamamında güçlü altyapı yatırımlarına imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yağmur suyu rehabilitasyon faaliyetlerini titizlikle sürdürüyor.

İhtiyaç önceliğine göre belirlenen bölgelerde yeni hat imalatları gerçekleştirerek yoğun yağışlarda vatandaşların karşılaşabileceği olumsuzlukları ortadan kaldırmak isteyen Büyükşehir Belediyesi'nin Talas ilçesinde sürdürdüğü 'Yağmur Suyu Rehabilitasyon Çalışması'nda sona gelindi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde Mevlana Mahallesi'nde yeni nesil malzemeler ile sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek, söz konusu bölgede artık istenmeyen görüntülerin yaşanmayacağını öngördüklerini belirtmişti.

"Güçlü Yarınlar Güçlü Altyapılar Üzerine Kurulmaktadır"

Hızla büyüyen ve gelişen Kayseri'nin ihtiyaçlarını karşılayabilme adına hem altyapı hem de üstyapıya önemli dokunuşlar yapmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, "İşe tabi ki önce altyapıdan başlıyoruz. Çünkü güçlü yarınlar güçlü altyapılar üzerine kurulmaktadır. İşte bu bilinçle yola çıkıyoruz. Altyapı olmazsa olmazımız" dedi.

Talas ilçesinde güçlü bir altyapı ağı bulunduğunu ancak zamanla kent genelinde hızlı nüfus artışına bağlı olarak bazı bölgelerde mevcut hatlara iyileştirme ihtiyacı doğduğuna dikkat çeken Büyükkılıç şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Talas'ımız gelişen, güzelleşen, büyüyen, üniversitelerimizin yoğun olduğu, öğrencilerimizin ikamet ettiği bir bölge. Böyle olunca da elbette hizmetlere yenilerini eklemek gerekiyor. Şu anda Mevlana Mahallemizde yaklaşık 10 milyon TL'lik yatırımla, 1700 metre uzunluğunda, yeni nesil borular ile yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiriyoruz. Maalesef bazı zamanlarda yoğun yağmur sonrasında su birikintilerinin meydana geldiğini tespit ettik ve hızlı bir şekilde projesini hazırlayarak çalışmalara başladık. Önemli bir çalışma. Ekiplerimiz gece gündüz demeden fedakarca çalıştılar. Artık sona gelindi. Çok kısa bir süre sonra tamamlanacak. İnşallah bu önemli proje sayesinde vatandaşlarımız yağmur suları ile ilgili bir sıkıntı yaşamayacak." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Yağmur Suyu Rehabilitasyon Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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