Snowcross Dünya Şampiyonası 2024 Sezonu Erciyes\'te Yapıldı

Türkiye'de ilk kez Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan ve 3 milyara yakın kişinin yaşadığı dünyanın 140 ülkesinde canlı yayınlanan Snowcross Dünya Şampiyonası'nın 2024 sezonu, Erciyes'te yapıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen İstikbal SNX TÜRKİYE yarışını büyük mücadele sonrası Norveç'ten Magnus Reıten kazandı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve Motosiklet Federasyonu iş birliğinde ilk kez Türkiye'de Erciyes'te gerçekleşen Dünya Snowcross Şampiyonası, büyük bir heyecana ve coşkuya sahne olurken, adeta tüm dünyada sporseverler Kayseri Erciyes'i izledi.
İstikbal SNX TÜRKİYE yarışının ödül töreni, yarışların tamamlanmasının ardından Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıldı. Ödül törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, FIM Temsilcisi Hamad Alsaif, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Asbaşkan Ogün Baysan, Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman katılarak ödül verdi.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen İstikbal SNX TÜRKİYE yarışını büyük mücadele sonrası Norveç'ten Magnus Reıten kazandı. İkinci ABD'li Jesse Kırchmeyer, üçüncü Avusturya'dan Elias Bacher oldu. Ayrıca, İstikbal SNX TÜRKİYE'ye katılan kadın yarışçılar İsveç'ten Ida Rosell, İsviçre'den Samantha Gillieron ve ABD'den Kelly Jean Collıer'a da hatıra plaketleri verildi.
Vali Çiçek: "Kusursuz yapılan bu organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum"
Ödül törenin ardından plaket takdiminde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Çok güzel bir dünya şampiyonasını yüzümüzün akıyla tamamlamış olduk. Güzel bir organizasyondu, inşallah Erciyes'te bundan sonra çok daha coşkulu dünya şampiyonaları yapacağız. Bu ilkiydi, inşallah geleneksel hale gelecek. Kusursuz yapılan bu organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.
Elcuman: "Sporun, sporcunun şehridir Kayseri"
Ödül töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "Avrupa Spor Şehri'ne hoş geldiniz. Kayseri, ACES tarafından spor şehri seçildi. Sporun, sporcunun şehridir Kayseri. Gerek Kayseri merkezde gerekse Erciyes'te hem yaz hem de kışın sportif faaliyetimiz var. Burası iddia ediyorum Türkiye'nin en büyük ve en iddialı Yüksek İrtifa Merkezi olacak. Şu anda toplam 8 futbol sahamız, 1 yüzme havuzumuz ve kapalı spor salonumuz var. Bu sene tam olimpik atletizm pistinin inşasına başlıyoruz" diye konuştu.
"Kayseri'nin organizasyon gücünün ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha göstermiş olduk"
Birçok uluslararası organizasyona imza attıklarını ifade eden Elcuman, " Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, Spor AŞ'nin, Erciyes AŞ'nin, tüm şirketlerimizin, aslında Kayseri'nin organizasyon gücünün ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Millet Bahçemizde de Türkiye'nin ikinci en büyük BMX parkurunu yaptık. Sık sık görüşeceğimizi düşünüyorum" dedi.
Cıngı: "Çok mutluyuz, çok gururluyuz"
AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da toplantıda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün çok gururluyuz. Erciyes sadece bizim değil, şehrimizin gözbebeği. Ama biz dünyanın gözbebeği olsun diye uğraştık yıllardır. Burada tabi Kayseri Büyükşehir Belediyemizin emekleri, yatırımları, Erciyes AŞ'nin burada yaptığı fedakarca çalışmalar. Ama çok şükür şimdiye kadar 'Erciyes Kayseri Tur' ibaresini uluslararası birçok televizyon üstüne yazdırmayı başardık. Burada şehrin bir başarı hikayesi var. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Çünkü hayal ettiğimiz ve çok üzerinde çalıştığımız bir başarıyı yakalamış olduk. Şimdiye kadar defalarca Avrupa Kupaları, Dünya Kupaları yaptık. En zor organizasyondu. Bu organizasyonu ciddi bir başarı ile neticelendirdik. Erciyes'i işletmeye başlattığımız ilk günden itibaren biz buradan 4 mevsim nasıl faydalanırız. Hep bunun kaygısının içerisinde olduk. Burada plaj voleybolu uluslararası kupası yapıldı. Hep ilklerin adresi olduk. Şehrimiz adına büyük ve onur ve sevinç içerisindeyiz."
Milletvekili Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sporda harika işler yaptığına vurgu yaparak, "Hem şehir merkezinde ve dağda Spor AŞ bütün sportif branşlarda hem tesis yapan, hem de o tesisleri yürüten ve de sporcu yetiştiren Türkiye çapında iddialı kuruluş. Onlar dağda 3 bin 650 çocuğa kayak öğrettiler" diye konuştu.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve tüm birimlerine teşekkür ederek, "A'dan Z'ye çok büyük bir emek var. Ülkemizin spor turizmi ile çok daha farklı yerlere geleceğine inanıyoruz. Bu konuda Kayseri'nin yöneticileri bu vizyona sahip" şeklinde konuştu. Akülke, tüm kayak merkezlerinin Türkiye'nin marka ve en büyük kayak pisti Erciyes'i örnek almalarını ifade etti.
İstikbal SNX TÜRKİYE Şampiyonu Magnus Reıten de, "İlk motosikleti geçmek zordur her zaman. Bir fırsatını buldum ve geçtim. Bundan sonraki yarış daha zor olacak. Hazırlanarak daha iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.
Yarışmada ikinci olan Jesse Kırchmeyer ise, "İlk yarışta çok çekişmeli yarıştık. Az bir farkla kazandım. Ancak ikinci yarışta çok sıkıştırılınca geride kaldım. Sonraki yarışta daha iyi olacaktır" şeklinde konuştu.
Üçüncü olan Elias Bacher de şöyle konuştu:
"Dün yaşadığım probleme rağmen, bugün kazanmayı bildik. Omuzum çıktı. Geride kaldım ama kürsüye yetiştim. Bir sonraki yarışa yetişmeye çalışacağım."
Ödül töreninin ardından Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve Asbaşkan Mahmut Nedim Akülke tarafından, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Elcuman ve Milletvekili Cıngı'ya organizasyon dolayısıyla teşekkür plaketi de takdim etti.
9 farklı ülkeden yarışçıların mücadele ettiği İstikbal SNX TÜRKİYE'de yapılan elemelerin ardından 16 yarışçı start aldı. Türkiye'nin motokros şampiyonları Şakir Şenkalaycı ve Galip Alp Baysan İstikbal SNX TÜRKİYE yarışıyla Snowcross Dünya Şampiyonası'nda yarışan ilk Türk yarışçılar olarak tarihe geçti.
Snowcross Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı 14 Nisan'da Finlandiya, üçüncü ve son ayağı 21 Nisan'da Norveç'te yapılacak etaplarla tamamlanacak.
Uluslararası Motosporları Federasyonu (FIM) ve Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) organizasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Spor Toto, SASAD destekleriyle İSTİKBAL SNX Türkiye, Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliğinde yapıldı.
Televizyonlardan büyük ilgi
İstikbal SNX TÜRKİYE, 3 milyara yakın kişinin yaşadığı dünyanın birçok yerinde canlı yayınlandı. Türkiye'de ise, TRT SPOR YILDIZ'ın yanında hafta sonu bir festival havasında gerçekleşen yarışlar Cumartesi saat 15.00, Pazar ise 14.00'ten itibaren D-Smart 82. Kanal Spor Smart 2 ve D-Smart GO'dan naklen yayınlandı. Bununla birlikte SportsTV'de canlı yayınlarla heyecanı aktardı. - KAYSERİ
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