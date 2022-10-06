Kayseri haberleri! Talas'ın Espor Merkezine büyük ödül - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri haberleri! Talas'ın Espor Merkezine büyük ödül

06.10.2022 12:51
Kayseri haberleri! Talas'ın Espor Merkezine büyük ödül

Kayseri haber... Talas Belediyesinin ilçeye kazandırdığı espor ve İnovasyon Merkezi, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Tam Bana Göre Festival'de ödüle layık görüldü.

Talas Belediyesinin ilçeye kazandırdığı espor ve İnovasyon Merkezi, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Tam Bana Göre Festival'de ödüle layık görüldü.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca Ankara Millet Bahçesinde gerçekleştirilen 'Tam Bana Göre Festival' çerçevesinde açılan 'Genç Talas' standı protokol ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festivalde yapılan değerlendirmede gençliğe yönelik çalışmalardan dolayı AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a ödül verildi.

"BU ÖDÜL HEPİMİZİN"

Burada kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, "Bizi onurlandıran AK Parti Genel Merkez yöneticilerimize, ödülü takdim eden Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun Talas!" ifadelerini kullandı.

'GENÇ TALAS' GEÇEN YIL DA ÖDÜL ALMIŞTI

'Genç Talas' projesi, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından geçen yıl düzenlenen aynı festivalde ödüle layık görülmüş ve ödülü Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

Festival 9 Ekim Pazar gününe kadar sürecek. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Başkent'te engelli vatandaşa otomobil çarptı... Sokak köpeği yaralının başından ayrılmadı Başkent'te engelli vatandaşa otomobil çarptı... Sokak köpeği yaralının başından ayrılmadı Trabzon yerel haberleri | Ankara'da Akçaabat rüzgarı Trabzon yerel haberleri | Ankara'da Akçaabat rüzgarı
Kaynak: İHA

AK Parti, Ankara, Talas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri haberleri! Talas'ın Espor Merkezine büyük ödül - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:42 Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı
16:39 Mucizevi dokunuş! Bu aynanın gerçekte ne olduğunu öğrenenler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor
16:24 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!
16:14 Çekmeyköy'de 5 ay önce boşandığı eşini çocuklarının gözleri önünde başından vurarak öldürdü
16:02 Katil zanlısı kuzenden kan donduran ifade: Tabancayla öldürmediğim için pişmanım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 18:08:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri haberleri! Talas'ın Espor Merkezine büyük ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement