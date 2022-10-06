Kayseri haberleri! Talas'ın Espor Merkezine büyük ödül

Talas Belediyesinin ilçeye kazandırdığı espor ve İnovasyon Merkezi, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Tam Bana Göre Festival'de ödüle layık görüldü.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca Ankara Millet Bahçesinde gerçekleştirilen 'Tam Bana Göre Festival' çerçevesinde açılan 'Genç Talas' standı protokol ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festivalde yapılan değerlendirmede gençliğe yönelik çalışmalardan dolayı AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a ödül verildi.

"BU ÖDÜL HEPİMİZİN"

Burada kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, "Bizi onurlandıran AK Parti Genel Merkez yöneticilerimize, ödülü takdim eden Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun Talas!" ifadelerini kullandı.

'GENÇ TALAS' GEÇEN YIL DA ÖDÜL ALMIŞTI

'Genç Talas' projesi, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından geçen yıl düzenlenen aynı festivalde ödüle layık görülmüş ve ödülü Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

Festival 9 Ekim Pazar gününe kadar sürecek. - KAYSERİ