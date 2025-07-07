Kayseri İtfaiyesi, Yangın Müdahalesinden Başarıyla Döndü - Son Dakika
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Kayseri İtfaiyesi, Yangın Müdahalesinden Başarıyla Döndü

Kayseri İtfaiyesi, Yangın Müdahalesinden Başarıyla Döndü
07.07.2025 12:25  Güncelleme: 12:27
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Manisa ve İzmir'deki yangın bölgelerinde başarıyla görevlerini tamamlayarak şehirlerine döndü. Ekip, İçişleri Bakanlığı'nın talebiyle yangınlara müdahale etti ve özverili çalışmalarıyla takdir topladı.

Manisa ve İzmir'deki yangın bölgelerinde çalışmalarını tamamlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, memleketlerine döndü. Büyük bir fedakarlık ve özverili ile görevini başarılı bir şekilde yerine getiren kahraman itfaiyecileri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ve İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ile itfaiye erleri karşıladı.

Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olan yangınlar birçok şehirden itfaiye ve acil müdahale ekiplerinin çalışmaları ile büyük oranda kontrol altına alınırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de İçişleri Bakanlığı'nın talebi ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları ile Manisa ve İzmir'deki yangınlarla mücadele etti. Orman yangınlarının söndürülmesine katkı sağlamak amacıyla bölgelere sevk edilen Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı 12 personel ve 4 araçla destek verdi.

Manisa ili Akhisar ilçesi ve İzmir ili Çeşme ilçesindeki yangınlarda büyük bir fedakarlık ve özveri ortaya koyan Kayseri İtfaiyesi'nin kahraman itfaiye erleri, görevlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak şehre döndü. Kahraman itfaiyecileri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ve İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ile merkezde görevini yürüten itfaiye erleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda karşıladı.

İtfaiye erlerini kucaklayarak karşılayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ve İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan itfaiye erlerine Manisa ve İzmir bölgelerindeki yangınlarda ortaya koydukları fedakar ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Tüm Türkiye'nin yangın bölgesinde tek yürek olduğuna vurgu yapan İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, "Ülkemiz genelini etkileyen orman yangınına bağlı olarak İçişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızın yönlendirmesiyle Kayseri'den ekiplerimiz Manisa bölgesine geçiş yaptı. Buradaki orman yangınlarına müdahale ettikten sonra yine İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın yönlendirmesiyle İzmir bölgesinde özellikle Çeşme'deki yangınlara müdahale etmek suretiyle orada Türkiye'nin bir bütün olduğunu ve itfaiye teşkilatlarının, acil durum ekiplerinin ne gerekiyorsa devletiyle birlikte millete hizmet verdiğini ortaya koyduk" şeklinde konuştu.

"Hep birlikte Türkiye'yiz"

Kızılkan, yangın bölgesinde fedakarca görevini yerine getiren ekiplere teşekkür ederek, "Bu anlamda giden ekiplerin tamamına teşekkür ediyoruz. O bölgede yaşayan, afetten doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen herkese geçmiş olsun diyoruz. Hep birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte Manisa'yız, hep birlikte İzmir'iz" dedi.

İtfaiye erleri "Kan kardeşi değil can kardeşiyiz, yolumuz ahilik yolu, mücadelemiz mağdurun umudu, geleceğin teminatı Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geleceğin teminatı Kayseri İtfaiyesi" sloganı atarken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ise "Geçmiş olsun, çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar, Allah bir daha göstermesin" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Grup Amiri Mustafa Topçu ise yangın bölgesinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Manisa Akhisar bölgesindeki orman yangınlarına müdahale ettik. Orman yangınları çok büyüktü, çamlık alandı. Görevimiz bittikten sonra İzmir Çeşme bölgesine bizi görevlendirdiler. Orası genellikle makilik alandı. Personelimiz özveriyle çalıştı" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri İtfaiyesi, Yangın Müdahalesinden Başarıyla Döndü - Son Dakika

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