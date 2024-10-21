Kayseri'nin 7. Şiir Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
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Kayseri'nin 7. Şiir Yarışması Sonuçlandı

Kayseri\'nin 7. Şiir Yarışması Sonuçlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 7. şiir yarışması, 1200 katılımcı ile sonuçlandı. Yarışmanın birincisi Ahmet İşler oldu.

21.10.2024 11:03  Güncelleme: 11:06
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 7'nci şiir yarışması sonuçlanırken, yarışmaya ülkenin dört bir tarafından 1200 kişi katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilim, kültür, sanat ve edebiyat faaliyetlerinin çıtasını yükselterek sürekli hale getirdiği yarışmaları düzenlemeye devam ediyor.

Ülkenin edebiyat ve sanat ortamını canlandıracak ve yeni yeteneklere kapı aralayacak şiir yarışmasının yedincisini yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 7'nci Şiir Yarışması'na yaklaşık 1200 şairin katıldığını, katılım sayısının yüksek ve Türkiye'nin dört bir yanından katılımcı olduğunu, yarışmanın bütün ülkeye yayıldığını ve diğer yarışmalarla birlikte şiir yarışmasının da artık kurumsal haline geldiğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, yarışma jürisinin seçkin akademisyen ve yazarlardan oluştuğunu belirterek, "Yarışmaya gönderilen şiirler ön jüri tarafından titizlikle değerlendirilerek ilk 100'e giren şiirler, seçici kurula gönderildi. Seçici kurul, Prof. Dr. Ziya Avşar, Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Mehmet Narlı, Hayati İnanç, Prof. Dr. Ömür Ceylan ve Ali Ural olmak üzere alanlarında söz sahibi seçkin akademisyen ve yazarlardan oluştu" diye konuştu.

Değerlendirme sonucu yarışmayı kazananlar belli oldu. İstanbul'dan katılan Ahmet İşler 'Ey Tüti' adlı şiiri ile birinci olurken, Antalya'dan Tahir Akay 'Yürük Semai' adlı şiiri ile ikinci oldu.

Kayseri'den katılan Semanur Tufan 'Gülizar'e' adlı şiiri ile üçüncülüğü elde ederken, Osmaniye'den Turgut Ataşçı da 'Bir'in Aşkı' adlı şiiri ile dördüncü sırada yer aldı.

Kırşehir'den Yusuf Erol Gökduman 'Hamal' adlı şiiri ile beşinci olurken, Tokat'tan yarışmaya katılan Murat Tapar 'Kalbimde Sür Sesleri' şiiri ile altıncı oldu.

Yarışmada 1'incilik derecesini elde eden şiir sahibine 8 bin TL, 2'ncilik derecesini elde eden şaire 7 bin TL, 3'üncülük derecesini alan şiirin sahibine ise 6 bin TL ödül takdim edilecek. Öte yandan yarışmada 2 bin TL'lik 3 adet mansiyon ödülü de sahiplerini bulacak.

Büyükşehir, yarışmada ilk 100'e giren şiirleri kitaplaştırıp dijital ortamda edebiyat hayatına kazandırmayı planlarken, böylece daha geniş kitlelere ulaşma amacında da bir aşama daha kaydedilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'nin 7. Şiir Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

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