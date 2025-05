Kayseri Pancar Kooperatifi Genel Kurulu Başladı

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 72. Olağan Genel Kurulu başladı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda düzenlenen genel kurulda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri çiftçilerin oylarına sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Genel kurulda konuşan mevcut başkan ve başkan adayı Hüseyin Akay, göreve geldiğinden beri çiftçinin refahı için mücadele ettiğini söyleyerek, "Bu kutsal göreve geldiğim ilk günden beri, çiftçimin refahı için, sizin için, bu topraklar için mücadele ettim, son nefesime kadar da etmeye devam edeceğim. Sizin derdiniz benim yüreğimdeki sızı, sizin kazancınız benim en büyük gururumdur, mutluluğumdur. Bizim yönetim anlayışımızda, çiftçinin alın teri toprağın bereketi gibi kutsaldır, emeği baş tacıdır. Emeğinize saygı duyan, alın terinizin her damlasının değerini bilen bir yönetim olarak, dün olduğu gibi bugün de, yarın da, daima sizin yanınızda, sizinle omuz omuza olacağız. Anadolu'nun bereketli bağrından fışkıran, toprağa can veren, geleceği ilmek ilmek dokuyan kıymetli kadın çiftçilerim. Sizler, bu toprakların görünmez kahramanları, sessiz fedakarları, bereketin ta kendisisiniz. Üretimin her aşamasında, tarlada güneşin altında, bahçede toprağın kokusuyla, evde ocağın başında, omuz omuza çalışarak, alın terinizle bereketimizi büyütenlersiniz. Sizler, sadece ürün yetiştirmiyor, aynı zamanda yuvalarımızı ayakta tutuyor, evlatlarımızı geleceğe hazırlıyorsunuz. Sizler, bu ülkenin kalkınmasının temel direği, sarsılmaz çınarlarısınız. Geleceğe doğru attığımız her adımda, toprağımıza ve insanımıza olan borcumuzu unutmayacağız. Sürdürülebilir tarımı, modern teknolojinin ışığını, verimliliğin bereketini ve kalitenin onurunu rehber edineceğiz. Topraklarımızı bir emanet gibi koruyacak, suyumuzun her damlasını altın gibi işleyecek, akıllı tarım uygulamalarıyla üretimimizi göklere çıkaracağız. Yeni tohumlar, iklime meydan okuyan ürünler, yapay zekanın dehası, uyduların gözü, dronların kanatları. Bunlar artık tarımımızın vazgeçilmezi, geleceğimizin güvencesi olacak. Çiftçimizin alın terinin karşılığını katlamak, sosyal güvenlik şemsiyesini genişletmek, mesleki eğitimlerle bilgi dağarcığımızı zenginleştirmek en kutsal önceliğimiz olacak. Kırsalımızın her köşesinde yaşam kalitesini yükseltmek için, yüreğimizle, aklımızla, var gücümüzle çalışacağız" dedi.

"Finansal okuryazarlık eğitimleriyle, emeğinizin her kuruşunu daha bilinçli yönetmenizi sağlayacağız"

Akay, refah düzeyini arşa çıkarmak için son nefesine kadar mücadele edeceğini söyleyerek, "Finansal okuryazarlık eğitimleriyle, emeğinizin her kuruşunu daha bilinçli yönetmenizi sağlayacağız. Aile tipi tarım işletmelerini, bu vatanın temel direklerini, sarsılmaz bir inançla desteklemeye devam edeceğiz. Bu kutlu hedeflere, bu yüce zirvelere ancak ve ancak hep birlikte, omuz omuza, yürek yüreğe ulaşabiliriz. Unutmayın, biz sadece bir kooperatif değil, biz büyük bir aileyiz. Dün birlikte ürettik, birlikte kazandık, birlikte destanlar yazdık. Yarın da öyle olacak. Hep birlikte bir adım daha ileri gitmenin, daha büyük zaferlere ulaşmanın coşkusunu ve sarsılmaz kararlılığını yüreğimizde taşıyoruz. Bu yeni dönemde de, sizlerin sarsılmaz teveccühüyle, aynı azimle, aynı aşkla, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim. Kayseri Pancar Kooperatifini ve Kayseri Şeker'i sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gıpta ettiği, örnek aldığı bir kooperatif yapmak için, çiftçimin refahını arşa çıkarmak için, son nefesime kadar mücadele edeceğim. Sizden tek dileğim, yürekten güvenmeniz, bu işe omuz vermeniz, bu büyük, bu kutsal aileye sahip çıkmanızdır. Bu tarihi günde, bu şölenimizde bizleri yalnız bırakmadığınız için, her birinize ayrı ayrı, yürekten teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzun, toprağımıza, vatanımıza, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Unutmayın, Kayseri Pancar Kooperatifi demek, Kayseri Şeker demek, çiftçinin alın teriyle yoğrulmuş toprak demek, bereketin ta kendisi demek, Türkiye'nin geleceği demek. Bizler, bu aziz vatanın sarsılmaz temel direğiyiz ve bu direk, mavi bir umutla, mavi bir inançla yükseliyor. Yarınlara daha güçlü, daha aydınlık, daha umutlu bakmak için, gelin hep birlikte, omuz omuza, yürek yüreğe, 'Birlikte Üretelim, Birlikte Kazanalım, Birlikte Büyüyelim!' diye haykıralım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz açık, bahtımız aydınlık olsun" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir çiftçinin sesi susturulamaz"

Kırmızı listeden aday olan Ömer Demir ise, "Genel kurulumuzun çiftçimize ve kooperatifimize hayırlı olmasını diliyorum. Hiçbir çiftçinin sesi susturulamaz. Değişimin sesi, çiftçinin sesi olmaya geldik. Sizlere and içiyorum. Kooperatifimizin başkan adaylığı süreci bir sabah kalktığımızda aldığımız bir karar değildir. Çiftçimizin kaygılarına, geçirdiği yıllara, çaresizliğine, sıkıntılarına karşı, çiftçiyi yok sayanlara, istediklerine kepçe ile verip sizlere kapılarını kapatanlara karşı çiftçimizin sesi olmak, gerçek sahiplerine teslim edebilmek için yola çıktık. Sizi sömürmeye çalışanlara karşı kanımın, canımın son damlasına kadar savaşacağım. Hepinize saygı ve sevgilerimle hürmet ederim" dedi.

Genel kurulda söz alan kırmızı liste yönetim kurulu adaylarının gündem maddeleri dışına çıktığı konuşmaları esnasında mikrofonlarının sesleri kısılırken, sahneden görevliler tarafından indirildi. Konuşmaların ardından çiftçiler sandıklara yönlendirilerek oy kullanma işlemi başladı. Mevcut başkan ve başkan adayı Hüseyin Akay mavi liste ile seçime girerken, diğer başkan adayı Ömer Demir ise kırmızı liste ile seçime girdi. - KAYSERİ