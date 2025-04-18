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Kayseri Plus TV Yayın Hayatına Başladı

Kayseri Plus TV Yayın Hayatına Başladı

Kayseri'de Kanal Plus TV, İstasyon Caddesi'nde düzenlenen törenle yayın hayatına başladı. Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Gürbüz, kanalın farklı bir televizyonculuk anlayışıyla vatandaşların karşısına çıkacağını ifade etti. Törene katılan Vali Gökmen Çiçek ise kanalın uzun ömürlü olmasını diledi.

18.04.2025 17:04  Güncelleme: 17:07
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Kayseri'de Kanal Plus TV, düzenlenen törenle yayın hayatına başladı.

İstasyon Caddesi'nde yayın hayatına başlayan Kayseri Plus TV'nin açılışında konuşan Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Gürbüz, farklı bir televizyonculuk anlayışı içerisinde olacaklarını ifade ederek; "Gerek televizyon, gerek gazete, gerekse haber sitesi anlamında elimizden geldiği kadarıyla her yerde bulunmaya çalıştık. 'Bundan sonra ne yapabiliriz' derken farklı bir televizyonculuk anlayışı içerisinde olalım ve sadece programlardan oluşan bir yer değil, biraz daha vatandaşın dikkatini çekecek programlarla karşılarında olalım istedik. Kanal Plus TV olarak bulunduğumuz programların hepsini canlı yayınlayarak vatandaşımıza ulaştırmaya çalışacağız. Bizlere destek veren tüm dostlarımıza hoş geldiniz diyorum" dedi.

Törene katılan Vali Gökmen Çiçek ise, kanalın yayın hayatında uzun ve güçlü ömürler dileyerek; "Şehrimizde bir televizyonumuz daha oluyor. Bunun mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Mustafa Gürbüz; yaşantısı, hayatı, meslek hayatı herkes tarafından taktir edilen, meslektaşları tarafından çok sevilen, biz idareciler tarafından taktirle karşılanan bir arkadaşımız. Özellikle yayınların canlı yayınlanacak olması beni de çok heyecanlandırdı. Tüm Kayserililerin bu heyecanını paylaşıyorum. Kanal Plus TV'nin uzun ömürlü olacağına inanıyorum. İnşallah Kayseri'de hep güzel şeyler olur, Kanal Plus da bunları yayınlar. Yayın hayatında uzun ve güçlü ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Törene; Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, siyasi parti temsilcileri, kurum kuruluş müdürleri ve basın mensupları katıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Plus TV Yayın Hayatına Başladı - Son Dakika

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