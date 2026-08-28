Kayseri\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Kayseri protokolü, yayımladıkları mesajlar ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Vali Gökmen Çiçek'in 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Çiçek mesajında, "Aziz Milletimizin bağımsızlık uğruna yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos; inancın, cesaretin ve vatan sevgisinin zafere dönüştüğü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesini taçlandırdığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu büyük zafer, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin en güçlü nişanesidir. Bugün bizlere düşen en önemli görev; ecdadımızın canı pahasına emanet ettiği bu aziz vatanı korumak, Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşımak ve birlik ruhumuzu daima canlı tutmaktır. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, ecdadımızdan aldığımız ilham ve milletimizin güçlü iradesiyle ülkemizi daha büyük hedeflere taşıyacak; aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi ise şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Başkan Büyükkılıç: "30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık iradesinin ebediyen yaşayacağının mührüdür"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Büyük Zafer'in Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirterek, ecdadın emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü yarınlara taşımanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında 30 Ağustos'un yalnızca bir zaferin yıl dönümü olmadığını, Türk milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesinin tarihe kazınmış en güçlü nişanelerinden biri olduğunu ifade etti. Büyük Taarruz'un ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, milletin imkansızlıklar karşısındaki azmini, birlik ruhunu ve bağımsızlık konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu belirten Büyükkılıç, büyük zaferin Cumhuriyet'e uzanan yolun en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydetti. Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"30 Ağustos, milletimizin bağımsız yaşama iradesinin, vatan sevgisinin ve sarsılmaz kararlılığının tarihe altın harflerle yazıldığı kutlu bir gündür. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde, aziz milletimizin topyekün mücadelesiyle kazanılan büyük zafer, bizlere çok kıymetli bir miras bırakmıştır. Bu miras; yalnızca bir toprak parçasını değil, hürriyetimizi, istiklalimizi, bayrağımızı ve geleceğimizi koruma sorumluluğunu da ifade etmektedir. 30 Ağustos'un bizlere verdiği en önemli mesajlardan biri, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde aşamayacağı hiçbir engelin olmadığıdır."

Türkiye'nin bugün güçlü ve müreffeh bir gelecek hedefiyle yoluna kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, geçmişten alınan ilhamla geleceğin inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Büyükkılıç, "Ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği bu güzel vatanı daha güçlü yarınlara taşımak, hepimizin ortak vazifesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemizin gücüne güç katacak her çalışmayı, her yatırımı ve her hizmeti bu anlayışla değerlendiriyoruz. Kayseri'mizi de üretimi, çalışkanlığı, dayanışması ve güçlü şehir kimliğiyle Türkiye'nin geleceğine katkı sunan öncü şehirlerden biri olarak daha ileriye taşımaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kayseri'nin milli ve manevi değerlerine bağlılığına da dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin tarih şuuruyla yetişmesi, milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması ve şehrin her alanda gelişmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Büyükkılıç, mesajının sonunda başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle, kahraman gazileri şükranla andı.

Başkan Özdoğan: "30 Ağustos, bağımsızlık irademizin en büyük nişanelerinden"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Özdoğan, mesajında 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in, Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin tarihe altın harflerle yazılmış en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Büyük Zafer'in milletin birlik ve beraberlik içerisinde vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının eşsiz bir örneği olduğunu ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık iradesinin en büyük nişanelerindendir" dedi. 30 Ağustos'un yalnızca askeri bir başarı olmadığını vurgulayan Özdoğan, bu zaferin Türk milletinin istiklalinden ve istikbalinden hiçbir şart altında vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini kaydetti. Başkan Özdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Aziz milletimiz, bundan 104 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük bir inanç ve kararlılıkla yürüttüğü İstiklal Mücadelesini 30 Ağustos'ta eşsiz bir zaferle taçlandırmıştır. Büyük Zafer; vatan söz konusu olduğunda milletimizin hangi şartlar altında olursa olsun birlik olabileceğinin, bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğinin en güçlü göstergesidir. Bizlere düşen görev; ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği bu aziz vatanı korumak, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek ve ülkemizi geleceğe daha güçlü şekilde taşımaktır. Hacılarımız için ortaya koyduğumuz her hizmette de bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyor, ilçemizin ve ülkemizin geleceğine katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Başkan Bilal Özdoğan, mesajının sonunda, "Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Hacılarlı hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Birliğimiz daim, devletimiz payidar olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Bağlamış'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Başkan Bağlamış mesajında, "30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer, milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, aziz milletimizin büyük fedakarlıkları ve sarsılmaz inancıyla kazanılan bu zafer, bizlere bağımsızlığımızın ne denli büyük bir emanet olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Bugün bizlere düşen görev; ecdadımızın bizlere bıraktığı bu eşsiz mirasa sahip çıkmak, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunmak, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek ve Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe daha güçlü taşımaktır. Bizler de iş dünyası olarak üretmeye, istihdam oluşturmaya, ihracatımızı artırmaya ve ülkemizin güçlü yarınlarına katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Yalçın mesajında, "Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolunda verdiği en büyük mücadelelerden biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz" dedi. Yalçın, "Milletimizin azim ve kararlılığıyla kazanılan bu zafer; Türk ulusunun bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin ve özgürlük tutkusunun en güçlü ifadesidir. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde edilen bu büyük başarı, sadece askeri bir zafer değil; aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğinin en somut göstergelerinden biri olmuştur" diye konuştu.

Başkan Mehmet Yalçın, mesajını şöyle sürdürdü:

"Bugün bizlere düşen görev, atalarımızın canları pahasına koruduğu bu vatanı daha ileriye taşımak ve gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Sanayi, teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında atılan her adım, bu büyük mirasa duyduğumuz saygının ve sorumluluğun bir yansımasıdır. 104 yıl önce yazılan bu destanı, aynı ruh ve inançla geleceğe taşımak hepimizin ortak görevidir. Milletimizin bağımsızlık yolunda gösterdiği kahramanlık, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Büyük bir coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Sanayicilerimizin, Kayserili hemşerilerimin ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

Fatih Erkan: "30 Ağustos'un mirası, güçlü bir Türkiye için çalışmaktır"

HAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Zafer'in bugün de Türkiye'nin geleceğine ışık tuttuğunu vurguladı. 30 Ağustos'un bağımsızlığından vazgeçmeyen bir milletin yeniden ayağa kalkışının simgesi olduğunu belirten Erkan, "Bu büyük zaferi yaşatmanın en güçlü yolu; ülkemiz için çalışmak, üretmek ve Türkiye'nin geleceğine değer katmaktır." dedi. Büyük Zafer'in bıraktığı mücadele ruhunun bugün de yol gösterici olduğunu ifade eden Erkan, gelecek nesillere daha güçlü, daha üretken ve daha müreffeh bir Türkiye bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Erkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanları saygı ve minnetle anarak, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.