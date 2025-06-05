Kayseri Protokolünden Bayram Mesajları

Kayseri protokol üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Büyükkılıç: "Bayramda Allah'a, dost ve akrabalara yakınlaşmak gerekir"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Kurban Bayramı'nın 'Allah'a yakınlaşmak' anlamı taşıdığına işaret eden Başkan Büyükkılıç, bu anlamlı günde bayramın anlamına uygun olarak Allah'a, dost ve akrabalara yakınlaşmanın gerekliliğini dile getirdi ve başta Kayseri olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

İnsanların kaynaşmasına, küslerin barışmasına, ayrılıkların birlik ve dayanışmaya dönüşmesine yönelik en önemli imkanlardan olan bayramların İslam alemi için güzel bir nimet olduğuna değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Bir mübarek Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz, Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz. Bayramlarımız küslerin barıştığı, insanların kaynaştığı, birlik ve dayanışma atmosferinin hakim olduğu müstesna günlerdir. İslam aleminin sahip olduğu güzel bir nimettir, imkandır. Bu bayram da bu fırsattan istifade edelim. Hem dünyamızda mutlu olalım, bir olalım, iri olalım, diri olalım hem de inşallah bu vesile ile sevap kazanıp ahiretimize yatırım yapalım" ifadelerinde bulundu.

Kurban Bayramı'nda büyükleri ziyaret ederek gönüllerini almak kadar küçükleri de gözetmek ve onları sevmenin önemli olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Emektarlarımız, ana babalarımız, hayattaysa dede ninelerimiz, adeta bizlerin rahmet unsurlarımız. Saygıyı, sevgiyi sonra hatırlanmayı üzerimizdeki hakları ve emekleri ile fazlasıyla hak eden büyüklerimiz. Özellikle bayramda onları ihmal etmekten kaçınmalı, Kurban Bayramı'nı fırsat bilip ellerini öpmeliyiz. Hayır dualarını almalı, gönüllerini hoş tutmalıyız. Sadece büyüklerimiz mi, elbette hayır. Küçüklerimiz, şefkat ve sevgi bekleyen yavrularımız. Onlar da bu bayramdan bekledikleri sevgiye, şefkate, ilgiye kavuşmalıdır. Bu Kurban Bayramı'nın mutlulukla, huzurla, hayırla ve sevgiyle geçmesini diliyor, Kayseri ve tüm İslam aleminin mübarek bayramını kutluyorum. Nice bayramlara, sağlıkla ve huzurla hep beraber ulaşmamızı temenni ediyorum."

Başkan Yalçın: "Bayramlar gönül şölenidir"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kurban Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, bayramların sadece birer dini vecibe değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini taşıyan anlamlı zaman dilimleri olduğunu vurguladı.

"Bayramlar sevgi ve paylaşımın en güzel halidir"

Bayramların toplumları birleştiren güçlü duyguların bayrağı olduğunu belirten Başkan Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar, Müslümanların elindeki buketi tüm insanlığa sunduğu özel zaman dilimleridir. Çünkü bayramlarda sevgi vardır, kardeşlik vardır, huzur vardır, paylaşım vardır. Bayramlar bir gönül, bir ruh şölenidir. Kurban ibadeti de hem bireysel arınma hem de toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşımaktadır."

Başkan Yalçın, mesajının devamında tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek, "Bu vesileyle başta kıymetli Talaslı hemşehrilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve bütün İslam coğrafyasının bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek günlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle Gazze başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda zulmün sona erdiği, bayramların gerçek anlamıyla yaşandığı günleri niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kurban kesiminde temizliğe ve kurallara dikkat edelim"

Bayram süresince çevre temizliği ve hijyenin önemine de dikkat çeken Başkan Yalçın, vatandaşlara önemli uyarılarda bulunarak, "Kurban kesimlerini mutlaka belediyemizin izin verdiği alanlarda yapalım. Çevre kirliliğine yol açacak uygulamalardan uzak duralım. Temizlik ve hijyen kurallarına azami özen göstererek hem sağlığımızı koruyalım hem de hemşehrilik bilincimizi gösterelim. Daha temiz, huzurlu ve sağlıklı bir bayram için hep birlikte sorumluluk alalım" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar: "Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında, "Tüm Kayserili hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Birlik, beraberlik ve toplumsal yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığı, duygu ve sevinçlerin paylaşıldığı Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en üst düzeyde yaşandığı müstesna günlerdir. Bir nevi Bayramları, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu vesileyle milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kılarsak inanıyorum ki; daha güzel günlere ulaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Kayserili hemşerilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyor ve Kurban Bayramlarını kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve Kayseri'mize bereket, sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum."

Rektör Karamustafa: "Bayramlar toplumsal bağların güçlendiği günlerdir"

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayramların toplumsal bağların güçlendiği, hoşgörü ve merhamet duygularının ön plana çıktığı müstesna günler olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Toplumumuzun köklü manevi değerlerinin, yardımlaşma ve kardeşlik ruhuyla harmanlandığı mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, toplumsal huzurun, dayanışmanın ve ortak vicdanın simgesidir. Kurban Bayramı, aynı zamanda paylaşmanın, fedakarlığın ve insani sorumlulukların yeniden hatırlandığı bir tefekkür vesilesidir. Bu vesileyle, başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyor; bu kutlu günlerin tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Gazze başta olmak üzere, savaş ve yoksulluğun gölgesinde bayrama ulaşmaya çalışan kardeşlerimizin de umutla ve güvenle gelecek bayramlara erişebilmeleri en büyük duamızdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Kayseri Üniversitesi ailesinin değerli mensuplarının, kıymetli öğrencilerimizin ve Aziz Milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor; bayramın gönüllere huzur, hanelere bereket getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - KAYSERİ