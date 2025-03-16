Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci\'nin Babası Hayatını Kaybetti

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin babası Erdoğan Büyüksimitci hayatını kaybetti.
81 yaşında hayatını kaybeden Erdoğan Büyüksimitci'nin cenaze namazı; ikindi namazını müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Büyüksimitci'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığa defnedildi. Cenaze namazına Vali Gökmen Çiçek, Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş, Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kurum kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, oda temsilcileri, Büyüksimitci ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
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