Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşımda Yeni Projeler Hayata Geçirecek

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi geride kalan 5 yıllık dönemde ulaşım alanında kente değer katan projelere imza atarken, yeni 5 yılda da ulaşımda stratejik yeni projeleri hayata geçirecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5 yıllık hizmet döneminde kentte 7 adet köprülü kavşak, 11 adet köprü, 35 adet yeni bulvar ve caddeyi hizmete açtı. Ayrıca toplam 971 kilometre yeni yol yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 1 milyon 851 bin 500 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirerek yolların standardını üst seviyeye çıkardı.

10 adet yeni yol

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yeni 5 yılda bir taraftan kavşakları düzenlerken diğer taraftan da kentin ulaşım açısından en önemli unsuru olan yeni alternatif yol güzergahlarını hayata geçirmeyi planlıyor. Büyükşehir'in alternatif yol planlaması kapsamında; toplamda 25 kilometre uzunluğa sahip 10 adet yeni yol yapılması hedefleniyor.

Büyükkılıç'ın talimatıyla bisiklet yolu olmayan yeni yol kalmıyor

Öte yandan ekipler, ulaşımda konfor yaklaşımı çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürürken insan ve çevre odaklı yaklaşımı da ihmal etmeden yeni projelerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda, bir taraftan katlı kavşaklar köprüler yaparken diğer taraftan yaya odaklı yaklaşımlar ve bisiklet kullanımını destekleyici yeni projelere imza atılacak. Başkan Büyükkılıç'ın yeni yapılan bütün yollara bisiklet yolu yapılması talimatı doğrultusunda bisiklet yolsuz yeni yol projesi gerçekleştirmeyen ekipler, ayrıca olarak Talas bölgesini kapsayan, Erciyes Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi entegrasyonunu sağlayacak bisiklet yollarını da kente kazandırmayı planlıyor.

7 adet yaya üst geçidi hayata geçecek

Büyükşehir Belediyesi, şehrin yoğun yaya geçişi olan ana arterler üzerinde belirlenen 7 noktada 7 adet yaya üstgeçidini de vatandaşların hizmetine sunarak araç sürücüleri ve yayalar için trafik güvenliğini üst seviyeye çıkaracak. - KAYSERİ