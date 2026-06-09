Kayseri\'de Tarımda Büyük Kalkınma Projesi Lansmanı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin Kayseri'de düzenlenen Faz-3 Dönemi Lansman Programı'nda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin sadece sanayi ve ticaret değil aynı zamanda tam bir tarım şehri olduğunu söyleyerek, "2 yıl önce 15 ürün üretirken şu anda 30-25 ürünle Türkiye'de ilk 10'dayız" dedi.

Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, "Projemiz, Kütahya, Kayseri, Karabük ve Afyonkarahisar illerinin de dahil edilmesiyle 2020 yılında kabul edilmiş olup proje kabulünden sonra bu illerimizde de çalışmalara hızlı bir şekilde başlanmıştır. Projenin amacı, rakımı 600 metrenin üzerinde olan ve geçiş bölgelerinde bulunan kırsalda yaşayan üreticilerimizin refah seviyesini artırmak, iklim değişikliklerine karşı dayanıklılıklarını yükseltmek amacıyla kırsalda sürdürülebilir kalkınmayı hedeflemektedir. Kayserimizde de proje kapsamında 9 ilçemize, 303 mahallemize ve 65 bin 939 çiftçimiz faydalanacaktır ve proje kapsamında ilimizde 3 ekonomik kalkınma kümesi oluşturulmuş olup yatırım ve stratejik yatırım planlarının kabulüyle birlikte projelerin uygulama aşamasına geçiş yapılacaktır. Ayrıca projede faydalanıcılardan yüzde 30'unun kadın, yüzde 20'sinin de genç olması kırsalda kadın ve genç üreticilerimize de pozitif bir ayrıcalık sağlayacaktır. Bu vesileyle projeye katılmamıza sonsuz destek veren Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya, Valimiz Gökmen Çiçek'e, milletvekillerimize, Bakan Yardımcımız Ahmet Bağcı'ya, Tarım Reformu Genel Müdürümüz Osman Yıldız'a ve emeği geçen tüm büyüklerimize şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız da, "Biz de bakanlık olarak politikalarımızı geliştirerek hem üreticilerimizi hem çiftçilerimizi hem de bu alanda faaliyet gösteren tarımsal örgütlerimizi dinamik halde tutmaya çalışıyoruz. Onlardan gelen geri dönüşümlerle beraber sağlıklı bir süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bu süreç içinde en önemli unsurlardan bir tanesi hepimizin bildiği gibi tarımsal üretim planlaması. Tarımsal üretim planlaması biliyorsunuz 2024'ün hayvancılık açısından ocak ayında bitkisel açısından da eylül ayında başlattığımız ve şu an çok iyi, çok istediğimiz süreçte, belirlediğimiz tanımlamalarda giden bir kontrollü bir üretim modelinde de uyguluyoruz. Bu açıdan da ben hem çiftçilerimizi hem üreticilerimize hem de kooperatif ve birliklerimize teşekkür ediyorum. Bu süreç içinde yanımızda olduğunuz için destek verdiğiniz için sürece katkı sağladığınız için. Çünkü bunun başarıya ulaşması için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor ki öyle de oldu. Burada sadece üreticilerimize, çiftçilerimize ya da örgütlerimizin bir katkısı değil aynı zamanda yereldeki yöneticilerimizin de büyük destekleri ve katkısı olmuştur. Çünkü bu politikaları uygularken yereldeki insanların da buna katkı sağlaması ve özellikle yönetici pozisyonundaki olan devletin temsilcilerinin bunlara gereken önemi ve desteği sağlaması gerekiyor. Bu süreçte de hepsinden ciddi boyutta destek aldık" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise, "Ben de sizlerle birlikte bu lansmanı yeni seyrettim. Gerçekten 8 senede yapılanları 8 dakikaya sığdırmışsınız. Ben seyrederken gurur duydum. Hepinizin eline yüreğine sağlık. Emeği geçen herkese ben sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

"Kayseri tam bir tarım şehridir"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Aslında Kayseri açısından benim üç yıldır çok büyük bir heyecanla beklediğim, içerisinde mutlaka olmalıyız diye taleplerde bulunduğumuz, milletvekillerimizle beraber, siyasilerimizle beraber İFAD kapsamında Kayseri'nin mutlaka olması gerekir diye istediğimiz bir projenin içerisinde bugün lansmanını şehrimizde yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 46 milyon euronun direkt olarak kırsala doğrudan destekle gönderilecek olması Kayseri tarımı açısından, kırsal alanların kalkınması açısından çok kıymetli. Ancak kendimize özeleştiride bulunacağımız bir durum var. Anadolu'nun ortasında her zaman söylediğim bir konu var. Türkiye sanayisinde, ticaretinde başarı hikayesi yazan bir şehiriz. Bugün 4 milyar dolar ihracat yapan, ithalatının iki katı ihracata ulaşmış, mobilyada Türkiye rekorları kıran, elektrikli ev eşyalarında Türkiye'de en çok ihracat yapan ikinci il olan, demir çelikte çok önemli noktalara gelmiş bir iliz. Evet, biz sanayi şehriyiz. Evet, biz ticaret şehriyiz. Ancak biz çok büyük bir de tarım şehriyiz. Türkiye'de bitkisel üretimde bizim şehrimiz 5. sırada. 4.9 milyon ton, yaklaşık 5 milyon ton ürünle bitkisel üretimde Türkiye 5.'si durumundayız. Ekili alan büyüklüğünde yine 5.'yiz. Yine özellikle tarımsal ihracatta 30 milyon dolardan 139 milyon dolara ihracatı bir yıl içerisinde yükselmiş bir şehiriz. Fakat özeleştirim şurada, biz sanayi şehriyiz derken gururla sanayi şehriyiz diyoruz, ticaret şehriyiz derken göğsümüzü gere gere ticaret şehriyiz diyoruz ama Türkiye'ye bu kadar tarımda katma değer üretmiş, hayvancılıkta ilk 10'da olan bir şehir olarak sanki tarım şehriyiz derken böyle onu gerilerde tutup daha böyle bir eziklikle tarım şehri kısmını söylüyoruz. Biz tam da bir tarım şehriyiz. Biz Türkiye'nin tarım depolarından, özellikle Türkiye'nin bitkisel üretiminde Türkiye'nin beslenmesine en büyük katkı sağlayan illerden birisiyiz. Ancak bu projeyle beraber bambaşka bir boyuta geçeceğiz. Tarımda son birkaç yıldır hızla yükselen, özellikle Tarım Bakanlığı'nın destekleriyle bir ivmemiz var. Sadece 2 yıl önce Türkiye'de üretilen ilk 10 ürün arasında 14-15 ürünümüz varken şimdi 35 üründe Türkiye'de ilk 10'dayız. Bu kadar hızlı yükselen ivmesi olan tarımda bir şehrin, kırsal kalkınmasında dezavantajlı bölgelerinin de bu yarışın içerisine katılmasıyla beraber Türkiye'de bambaşka noktaya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından lansman açılışı için butona basılmasıyla program son buldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, vali yardımcıları, personel ve üreticiler katıldı. - KAYSERİ