Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Şampiyonu Talasgücü Belediyespor U14 Takımını Kabul Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Şampiyonu Talasgücü Belediyespor U14 Takımını Kabul Etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Şampiyonu Talasgücü Belediyespor U14 Takımını Kabul Etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor U14 takımını makamında kabul etti. Vali Çiçek, takımı tebrik ederken, 'Bu kupa, spora daha fazla destek vermemiz anlamına geliyor' diyerek 100 bin lira ödül verdi.

29.04.2024 15:53  Güncelleme: 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye şampiyonu olan Talasgücü Belediye spor U14 takımını makamında kabul etti. Vali Çiçek, takımı tebrik ederken, "Bu kupa, spora daha fazla destek vermemiz anlamına geliyor" diyerek 100 bin lira ödül verdi.

Valilik makamındaki ziyarete Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Onursal Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı ve TFF Kayseri Bölge Müdürü Mutlu Önal ile kulüp başkanı Yunus İloğlu, yöneticiler, teknik heyet ve genç oyuncular katıldı. Burada konuşan Başkan Yalçın, "Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. 5 yıl önce sporcu fabrikası diye bir sloganla yola çıkmıştık. Şu anda 400 sporcu öğrencimiz var. Bugünlerde Gençlik ve Spor Bakanlığımız amatör spor turnuvasıyla destek ve geliştirme çalışması başlatıyor. Biz bunu 5 yıl önce başlatmamızın gururunu yaşıyoruz. U11'den U18'e kadar takımlarımız faaliyetlerine devam ediyor. A takımımız da Kayserispor'dan sonra şehrimizde tek profesyonel takım olmayı sürdürüyor." dedi. Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal da, Talasgücü'nün U14 takımının Türkiye şampiyonluğunun kolay bir şey olmadığını belirterek, "Biz bunu Talas'ta iki kez yaşadık. U18 takımı da dün Sivas'ta turu geçerek ilk 22'ye kaldı. Allah nasip ederse inşallah orada da Türkiye şampiyonluğunu bekliyoruz. Talas bu işin başı. Mustafa başkanımdan Allah razı olsun." diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de sözlerine takımı tebrik ederek başlarken, "Önce Talas Belediye Başkanımıza size güvendiği için teşekkür ediyorum. Gerçekten 2 yıl önce geldiğimden beri sporla ilgili derdimi en iyi hayata geçiren kurumların başında Talas Belediyesi geliyor. Sporcu fabrikası kurarak zaten bu düşüncemi hayata geçirmiş." şeklinde konuştu. Elde edilen başarının daha fazla destek anlamına geldiğine dikkat çeken Vali Çiçek şöyle konuştu: "Mutlu başkanımız da gençliğin sporla uğraşması işini bir savaş olarak görüyor ve bunu çok iyi bir şekilde yapıyor. Hocalarımızı da tebrik ediyorum. Sizler bizim gururumuz oldunuz. Başarının olabilirliliğini gördüğümüzde bizim de motivasyonumuz artıyor. Sizin bu kupanızın anlamı bizim spora daha çok destek vermemiz manasına geliyor. Bu kupayı gördükten sonra daha büyük destekler vermemiz lazım. Sizleri öne çıkarmalıyız. Sizin aranızdan birkaç yıl içinde iyi takımlarda oynayacak arkadaşlar çıkacaktır. Bu ilçeyi, bu ili çok iyi şekilde temsil edecektir. O günleri heyecanla bekliyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Ailelerinizi de tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından Başkan Yalçın tarafından Vali Çiçek'e isminin yazılı olduğu 38 numaralı Talasgücü Belediyespor forması hediye edildi.

Aksaray ve Şanlıurfa'da düzenlenen grupları geçtikten sonra Bolu'da dörtlü final oynamaya hak kazanan Talasgücü Belediyespor U14 takımı, burada da finalde İstanbul Kartalspor'u 3-1 yenerek Türkiye şampiyonu olmuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Gökmen Çiçek, Türkiye, Kayseri, Talas, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Şampiyonu Talasgücü Belediyespor U14 Takımını Kabul Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
17:21 Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz’e soruşturma açtı Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşturma açtı
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
15:47 Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı
15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edanur’un ölümüyle ilgili İBB’ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki
15:08 5,5 yıldır kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi, ameliyatın ardından hayatını kaybetti 5,5 yıldır kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi, ameliyatın ardından hayatını kaybetti
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 17:35:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Şampiyonu Talasgücü Belediyespor U14 Takımını Kabul Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement