Kayseri'ye Hızlı Tren Müjdesi - Son Dakika
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Kayseri'ye Hızlı Tren Müjdesi

Kayseri\'ye Hızlı Tren Müjdesi
02.08.2025 00:01
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Mustafa Elitaş, 2-2,5 yıl içinde Kayseri-Ankara hızlı tren hattının devreye gireceğini açıkladı.

Ankara-Yerköy- Kayseri Hızlı Tren Hattı'nda incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İnşallah 2 buçuk sene sonra Kayseri-Ankara hızlı trenine kavuşmuş olacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın Düver Mahallesi'ndeki şantiyesinde incelemelerde bulundu. Şantiyede yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler alan Elitaş, "Kayseri-Yerköy arasında yapılmakta olan hızlı trenle ilgili yerinde inceleme ve yetkililerden bilgi almak için buraya geldik. Bu tren inşallah Ankara'dan kalkınca 1 saat 45 dakikada Kayseri'ye ulaşmış olacak. Ankara- İstanbul arasındaki hızlı trende hayata geçtiği andan itibaren muhtemelen Kayseri-İstanbul arası 4 saatlik bir süreyle tamamlanmış olacak. Değerli arkadaşlarımızdan aldığımız bilgi ve Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürü Yalçın Bey ile de yaptığımız telefon görüşmesi çerçevesinde 2027 yılı sonuna varmadan bitirmeyi planlıyorlar. Rabbim kaza ve bela vermesin. Burada 2 bin 400- 2 bin 500 civarında çalışan arkadaşlarımız var" diye konuştu.

"2-2 buçuk sene sonra hızlı trene kavuşacağız"

Kayseri'nin 2-2 buçuk yıl sonra hızlı trene kavuşacağını aktaran Elitaş, "Kazasız ve belasız bir şekilde inşallah 2-2 buçuk sene sonra Kayseri-Ankara hızlı trenine kavuşmuş olacağız. İç Anadolu'nun merkezi Kayseri'mizin hızlı trene kavuşmasında talimatlarıyla bizi onurlandıran değerli Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bir taraftan hızlı tren çalışmaları devam ettiği gibi diğer taraftan da Ankara-Kayseri otoyolu projesi de ihale edildi. İnşallah otoyol projesi de hayata geçirilince hem karayoluyla hem demiryoluyla Türkiye'nin merkezi Kayseri'nin her yere hızlı bir şekilde ulaşımını sağlama imkanı bulmuş olacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'ye Hızlı Tren Müjdesi - Son Dakika

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