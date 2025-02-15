Kayseri'de Trump'a Tepki Gösterildi - Son Dakika
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Kayseri'de Trump'a Tepki Gösterildi

Kayseri\'de Trump\'a Tepki Gösterildi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, "Gazze, çatışmalar sona erdiğinde İsrail tarafından ABD'ye teslim edilecek" sözlerine Kayseri Filistinli Dayanışma Platformu üyeleri tepki gösterdi.

15.02.2025 14:57
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, " Gazze, çatışmalar sona erdiğinde İsrail tarafından ABD'ye teslim edilecek" sözlerine Kayseri Filistinli Dayanışma Platformu üyeleri tepki gösterdi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ile Filistinli Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen programda, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Bürüngüz Camii'nde toplanan vatandaşlar; İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namaz İl Müftüsü Dursun Ayvaz tarafından kıldırıldı. Grup adına açıklama yapan Mehmet Emin Aslantürk, Trump'ın Gazze söylemlerinin asla kabul edilemez olduğunu aktararak, "Gazze Müslümanların öz yurdudur. Gazze ve Filistin'de 7 Ekim 2022'de başlayan ve 471 gün süren Hamas'ın şanlı direnişi ve İsrail soykırımı, ateşkes anlaşması ile sona erdi. Bu süre içerisinde karadan, havadan ve denizden devam eden İsrail saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 60 binden fazla insan şehit oldu. 100 binden fazlası da yaralandı. Okullar, camiler, hastaneler dahil tüm yerleşim birimleri vahşi saldırıların hedefi olarak yerle bir edildi. Bu vahşi saldırılarda gazeteciler ve sağlıkçılar da hayatlarını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni seçilen başkanı Trump; tıpkı önceki başkanları gibi ülkesinin İsrail'in emrinde olduğunu ilan etti. Netanyahu ile Gazze'yi boşaltarak Müslümanları öz yurtlarından çıkarma konusunda anlaştığını duyurdu. Trump, konu ile ilgili yaptığı açıklamada 471 gün vatanlarını katil işgalcilere karşı savunan Gazze halkını Mısır ve Ürdün'e göndereceğini, Gazze'nin de Amerika Birleşik Devletleri'ne verilip tatil beldesi yapılacağını duyurdu. Bizler; 471 gün süren işgalcilere karşı verdiği şanlı mücadele için Hamas'ı tebrik ediyoruz. 2 yıla yakın devam eden İsrail saldırılarına karşı hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gazze ve Filistin'e insani yardımların devam etmesi gerektiğini ve Filistin halkının asla yalnız bırakılmayacağını bildiriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze ve Filistin halkının öz yurtlarından sürme planını insanlık adına asla kabul edilemez buluyor, şiddetle reddediyor, şeytani bir plan olarak reddediyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından kalabalık dualar ederek olaysız şekilde dağıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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