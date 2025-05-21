KBÜ ve İhlas Medya'dan Sosyalfes için Protokol - Son Dakika
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KBÜ ve İhlas Medya'dan Sosyalfes için Protokol

KBÜ ve İhlas Medya\'dan Sosyalfes için Protokol

Karabük Üniversitesi, SOSYALFEST için İhlas Medya Grubu ile iş birliği protokolü imzaladı.

21.05.2025 12:32
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Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile İhlas Medya Grubu arasında, sosyal bilimler alanında Türkiye'nin ilk tematik gençlik festivali olan SOSYALFEST'e yönelik medya iş birliği protokolü imzalandı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin medyayla ilişkilerini güçlendirmek ve bilimsel-akademik çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla İstanbul'da çeşitli temaslarda bulundu. Bu kapsamda Rektör Kırışık öncülüğünde, Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat Bulut ve Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Abdurrahim Topal ile birlikte İhlas Dijital Varlıklara ziyaret gerçekleştirildi.

İhlas Holding A.Ş. binasında düzenlenen görüşmede, Rektör Kırışık ve beraberindeki heyet; İhlas Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, Genel Müdür Yardımcısı İzzet Kazancı, Reklam Genel Müdürü Özgür Demirci ve Reklam Genel Müdür Yardımcısı Onur Çeliköz ile bir araya geldi. Toplantıda Genel Müdür Ormanlı, İhlas Medya Grubu'nun dijital dönüşüm vizyonu, içerik üretim gücü ve çok katmanlı medya ekosistemi hakkında sunum yaptı. Ormanlı, Türkiye Gazetesi'nin dijital arşivi, uluslararası yayın yapan Türkiye Today, TGRT Haber, Türkiye Gençlik sosyal medya platformu, DV Teknoloji, XT Spor, IDA Esports ve Mavi Kadın gibi dijital markalar hakkında bilgi verdi.

Görüşmelerin ardından, SOSYALFEST'in medya alanındaki ilk kurumsal paydaşı olarak İhlas Dijital Varlıklar ile Karabük Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

"İhlas Medya Grubu gibi medya alanında güçlü bir yapıyla iş birliği yapmak, Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunmak açısından kıymetlidir"

Festivalin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının güçlendirilmesini hedefleyen protokolün imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, SOSYALFEST'in yalnızca bir yarışma organizasyonu olmadığını belirterek, "SOSYALFEST; sosyal bilimleri hayatla buluşturan, uygulamalı yaklaşımlar geliştiren ve Türkiye'nin toplumsal kalkınma sürecine ivme kazandıran bir Türkiye projesidir. Bu çerçevede İhlas Medya Grubu gibi medya alanında güçlü bir yapıyla iş birliği yapmak, Karabük Üniversitesinin bilimsel birikimini görünür kılmak ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunmak açısından kıymetlidir" dedi.

İhlas Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı ise iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, KBÜ'nün yenilikçi yaklaşımının medya dünyasında da karşılık bulduğunu ifade etti. Ormanlı, SOSYALFEST'in medya paydaşı olmanın, kurumlarının sosyal sorumluluk vizyonuyla örtüştüğünü vurguladı.

İmza töreninin ardından Rektör Kırışık ve beraberindeki heyet, İhlas Dijital Varlıklar bünyesindeki prodüksiyon stüdyoları, sosyal medya birimleri ve içerik üretim merkezlerini gezerek, medya sektöründeki teknolojik yenilikleri yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında Rektör Kırışık, Türkiye Gazetesi YouTube kanalına özel bir röportaj da verdi. Yayında, SOSYALFEST'in Türkiye'nin sosyal kalkınma vizyonundaki yeri, Karabük Üniversitesinin projeleri, KAPGEM'in kamu politikaları üretimine katkısı ve dijital dönüşüm alanındaki çalışmalar ele alındı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KBÜ ve İhlas Medya'dan Sosyalfes için Protokol - Son Dakika

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