Kdz. Ereğli'de Atatürk'ü anma programları gerçekleştirildi - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tören ve anma programları düzenlendi.

10 Kasım dolayısıyla ilk tören Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni ile gerçekleşti. Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ve Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu. Protokol üyeleri saygı duruşunda bulunurken, cadde üzerinde seyreden sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Törene, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, siyasi parti temsilcileri, gaziler, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Günün ikinci programı Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Ereğli Lisesi tarafından düzenlenen anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Açılış konuşmasını yapan Ereğli Lisesi Okul Müdürü İbrahim Aydın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük önder, fikir, ideal ve eserleri ile bağımsızlığımızdan tarihimize, dilimizden sanatımıza ve benliğimize kadar en gerçek fikirlerin ve en gerçek duyguların içinde aramızda hep yaşayan önderdir. Atatürk'ün ölümsüzlüğe uğurlandığı yıl dönümünde herkese düşen en büyük görev, Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i iyi anlamak, Cumhuriyet'in her değerine sahip çıkmak korumak, Atatürkçü düşünceyi benimsemek, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımaktır. Dünya'nın en seçkin ve en saygın lideri şöyle diyordu; 2 Mustafa Kemal vardır. Biri ben et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesi ile ifade edemem. O ben değil, bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ideal için uğraşan aydın, savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum."

Tarih Öğretmeni Özgür Özer, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına ilişkin fotoğraflı sunum ile katılımcılara anlatımda bulundu.

Konuşmaların ardından Ereğli Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Atatürk'ün Biyografisi" adlı oratoryo sunumu yapıldı. Düzenlenen anma programı katılımcılardan büyük takdir topladı. - ZONGULDAK