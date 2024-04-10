Kemer\'de Ramazan Bayramı Resmi Bayramlaşma Programı Düzenlendi

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Ramazan Bayramı dolayısıyla Kemer'de resmi bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa katılanların ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kaymakam Solmaz, bayramların bir araya gelmenin en güzel örneği olduğunu söyledi.

Kaymakam Solmaz, daha önce görev yaptığı Mardin'in Midyat ilçesinde yılda 6 bayram kutladıklarını ifade ederek, "Mardin'de hem Süryani hem de Ezidi vatandaşların da bayramları oluyordu. Kemer'de bu benim ilk bayramım. Burada sağlanan birliktelik için hepinize teşekkür ediyorum. Ramazan ayı seçim atmosferi ile geçti. Hem Ramazan ayının havasının kattığı bir değer oldu hem de seçime katılan adayların bu ayın değerlerini incitmeden hareket ederek seçimi tamamlamış olduk. İnşallah önümüzdeki Kurban Bayramı'nda da bir arada oluruz. Ayrıca Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü de kutluyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise yardımlaşmanın, kardeşliğin ve beraberliğin üst seviyelere çıktığı Ramazan ayını geride bıraktıklarına işaret ederek, "Ramazan ayı boyunca bu birlik ve beraberliği hepimiz gösterdik. Türk milleti gayet sakin bir seçim süreci geçirdi. Bu konuda herkese teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutlarım" diye konuştu.

Kaymakam Solmaz, Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı, Kemer Devlet Hastanesi, Liman Caddesi'ndeki Polis Karakolu'na, oradan da İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı'na geçerek polis ve jandarma personeli ile bayramlaştı.

Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde başlayan bayramlaşma programına, Kemer Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Kemer Emniyet Müdürü Harun Mere, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Soner Tuna, Kemer Belediye Başkan Vekili Mustafa Bilici, Kemer Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet Akın, Ali Rıza Akar, Sema Özdemir, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı. - ANTALYA