Kemer'deki Köpekbalığı Videosuna Tepki - Son Dakika
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Kemer'deki Köpekbalığı Videosuna Tepki

Kemer\'deki Köpekbalığı Videosuna Tepki
18.07.2025 16:52
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Kemer'de köpekbalığı videosu Türkiye'ye ait değil, yasal işlem başlatıldı.

Antalya'nın Kemer açıklarında çekildiği öne sürülen köpekbalığı videosu tepki çekti. Kemer Kaymakamlığı, Kemer açıklarında çekildiği öne sürülen köpekbalığı videosunun Türkiye ile ilgisi olmadığını ve görüntüyü yayan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da yapılan paylaşımlara tepki göstererek, "Bizim kıyılarımızda saldıracak, insanlar için tehlike oluşturabilecek bir köpekbalığı yok. Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girsinler" dedi.

Sosyal medyada Antalya'da son dönemlerde sahile yakın kesimlerde köpekbalığı görüldüğü şeklindeki paylaşımlar dikkat çekti. Son olarak bazı sosyal medya hesaplarından aynı görüntü paylaşılarak, Kemer ve Alanya'da dev köpekbalığı görüldüğü iddia edildi. Kemer Kaymakamlığı, görüntüde konumu belli eden bölümlerin kesildiği ve videoya sonradan ses montajı yapıldığının tespit edildiğini belirterek, paylaşımın Türkiye ile hiçbir ilgisinin bulunmadığıni açıkladı. Yapılan paylaşımlara tepki gösteren Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yetkilileri paylaşım yapan hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunmaya çağırdı. Görüntülerin yurt dışı kaynaklı olduğunu belirten Gökoğlu, yapay zeka ve video düzenleyici uygulamaları ile görüntünün sanki Antalya sahillerinde çekilmiş gibi beğeni ve tıklanma uğruna sosyal medyadan yayınlandığını söyledi.

"Reyting ve izlenme uğruna yapılan paylaşımlar"

Özellikle yaz aylarında yapılan bu tür yanlış paylaşımların özellikle turizmi etkilediğinin altını çizen Gökoğlu, "Şimdi bakın bu görüntü kaç defa tıklandı. O görüntüyü gören herkes tıklayarak izliyor. Reyting uğruna yapıyor bu görüntüyü atan kişi. Şu anda turizmin tam yoğun yaşandığı dönem. ve turizm bıçak sırtıdır, en ufak bir şeyden etkilenen bir sektör. Ülkenin ekonomik durumu zaten kötü. Bu tür görüntüleri atanlar hakkında ben buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Bunlar turizmi olumsuz etkileyen paylaşımlar" dedi.

"Böyle bir tür sahillerimizde görülmedi"

Sosyal medya hesaplarının reyting, tıklanma ve izlenme uğruna bu tür paylaşımlar yaptığını söyleyen Gökoğlu, "Bunlar, reyting için yapılan, yapay zekalar ile desteklenen görüntüler. Görüntünün yurt dışı olduğu zaten belli. Köpekbalıkları denizlerin canlıları, bütün denizlerde köpekbalığı olabilir ve var. Biz bunu inkar etmiyoruz. Ama sık sık Antalya'da her yeri köpekbalığı basmış gibi bir görüntü dağılımı var. Ayrıca bu hayvanları yakalıyorlar, tahrik edip cezbederek yakalayıp sosyal medyada da görüntülerini paylaşıyorlar. Bu yanlış, devletin buna müdahale etmesi gerekiyor. 7-8 metre büyüklüğünde bir köpekbalığı görüntüsü şu ana kadar bizim bölgemizde görülmedi" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girsinler"

Akdeniz'in açık sularında bazı köpekbalığı türlerinin bulunduğunu ancak bunların da insanlar için tehlike oluşturabilecek türler olmadığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Makolar var, açıklarda orkinoslar ile birlikte hareket ediyorlar. Mavi köpekbalığı var, ama bizim kıyılarımızda saldıracak, insanlar için tehlike oluşturabilecek bir köpekbalığı yok. Büyük beyaz köpekbalığı zaten Akdeniz ekosisteminde oldukça azaldı. Akdeniz ekosisteminde de kırmızı listede olan türler bunlar. Yani köpekbalıkları çoğalmıyor, azalıyor. Dolayısıyla korkmaya gerek yok, vatandaşlarımız rahatlıkla denize girsinler. Biz yeni dalıştan çıktık. Ben hep söylerim, eğer bir köpekbalığı tehlikesi olsaydı önce bize saldırırdı. Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girsinler" şeklinde konuştu.

Kemer Kaymakamlığı'ndan açıklama

Öte yandan, Kemer Kaymakamlığı tarafından sosyal medyada yayılan ve Antalya'nın Kemer açıklarında çekildiği öne sürülen köpekbalığı videosunun Türkiye ile ilgisi olmadığı açıklandı. Yapılan incelemelerde söz konusu videonun başka bir coğrafyada, muhtemelen bir okyanus ülkesi açıklarında çekildiğinin belirlendiği, görüntüde konumu belli eden bölümlerin kesildiği ve videoya sonradan ses montajı yapıldığının tespit edildiği kaydedildi. Paylaşımın Türkiye ve Antalya ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.

Hukuki süreç başlatıldı

Kemer Kaymakamlığı, kamuoyunu yanıltıcı bu tür içeriklerle ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Ayrıca sosyal medya kullanıcılarına da uyarıda bulunularak, yalnızca etkileşim ve tiraj uğruna hazırlanan bu tür kurgu videoların ülkeye, turizme ve bölge imajına zarar verebileceği hatırlatıldı. Kamuoyunun bu tür içeriklere karşı dikkatli ve bilinçli olması gerektiği ifade edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kemer'deki Köpekbalığı Videosuna Tepki - Son Dakika

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