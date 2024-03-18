Kemik Kanseri Hastası Çocuğun Tedavisi İçin Yardım Bekleniyor - Son Dakika
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Kemik Kanseri Hastası Çocuğun Tedavisi İçin Yardım Bekleniyor

Kemik Kanseri Hastası Çocuğun Tedavisi İçin Yardım Bekleniyor

Yabancı uyruklu bir çocuk, kemik kanseri nedeniyle bir bacağını kaybettikten sonra diğer bacağının kurtarılabilmesi için zorlu bir tedavi süreci yaşıyor. Hastaneye ulaşmak için saatlerce yolculuk yapmak zorunda kalan çocuk, tedavisini ağabeyiyle birlikte yaşadıkları Denizli'de devam ettirmek istiyor. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle yardım bekliyorlar.

18.03.2024 22:11
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Yakalandığı kemik kanseri rahatsızlığı nedeniyle bir bacağı kesilen yabancı uyruklu çocuk, diğer bacağının kurtarılabilmesi için zorlu bir tedavi süreci yaşıyor. Saatlerce yolculuk yaparak hastaneye gidip gelen çocuk, tedavisine ağabeyiyle birlikte yaşadıkları Denizli'de devam etmek istiyor.

Suriye'nin İdlib kentinde annesi Amine Elfecir ile birlikte yaşayan 13 yaşındaki İbrahim Elfecir'in kemik kanserine yakalandığı belirlendi. Devam eden iç savaş nedeniyle tedavisi tam olarak yapılamayan İbrahim'in 7 ay önce sol bacağı dizinin üzerinden kesildi. Daha iyi imkanlarda tedavi olmak isteyen İbrahim ve annesi, Hatay üzerinden Türkiye'ye giriş yaparak, Denizli'de yaşayan ağabeyi Muhammed Elnes Elfecir'in yanına yerleşti. Tedavide geç kalınması nedeniyle sol bacağı hastalığın tespit edildiği bölgenin 10 santimetre üzerinden kesilmek zorunda kalan İbrahim, iyileşebilmek için zorlu bir tedavi sürecine girdi.

Ülkeye giriş işlemleri Hatay'dan yapıldığı için sadece Adana'daki bir hastanede kemoterapi almasına izin verilen İbrahim, ayda birkaç kez Denizli'den 11-12 saat otobüs yolculuğu yaparak tedavisini sürdürüyor. Her seferinde önce Hatay'a giderek sevk belgesi alan İbrahim ve ailesi, bazen boş yatak bulamayınca hastane bahçesinde gecelemek zorunda kalıyor. Koşup oynayan yaşıtlarını duygu dolu gözlerle izleyen İbrahim, yolculuk nedeniyle daha da yorgun düşmesi nedeniyle tedavisine ağabeyiyle birlikte yaşadığı Denizli'de devam edebilmek için yetkililerden yardım bekliyor.

7 ay önce bacağı kesilen kardeşinin 6 aydır Denizli'de yanında kaldığını belirten Muhammed Elnes Elfecir, "Denizli'de yaşıyorum, 6 yıl oldu buraya geleli. Küçük kardeşim kemik kanseri hastalığına yakalandı. Ayağı Suriye'de kesildi ve Türkiye'ye tedavi için geldik. Şu anda Adana'da tedavi görüyor. Ben Denizli'de yaşıyorum ve kemoterapi için her seferinde Denizli'den Adana'ya gidip geliyorum. Çocuk çok yoruluyor ve çok masraflı oluyor. Önce Hatay'a gidiyorum, oradan Adana'daki hastaneye sevk alıyorum. Kardeşimin yatışı yapılıyor ve ben geri geliyorum çalışmak için. Durumumuz yeterli değil ve ben yardım istiyorum. Tek başıma çalışıyorum. Burada hem anneme ve kardeşime bakıyorum hem de Suriye'deki aileme para gönderiyorum. İbrahim kemik kanseri ve kemoterapi alıyor. Şu ana kadar 12 kez kemoterapi aldı ve almaya devam edecek. Her seferinde Adana'ya gidip gelmekten çok yoruluyor. Türkiye'ye tedavi olmak için geldik ve burada okula gitmedi. Bize sadece tedavi için siyah kimlik verdiler. Tedaviye Denizli'de devam etmek istiyoruz ve sizden yardım bekliyoruz" dedi.

Oğlunun yaşadıklarını yaşlı gözlerle anlatan anne Amine Elfecir de, "Çocuğum her hafta 11-12 saat Adana'ya gidip gelmekten çok yoruluyor. Bedeni güçsüz kalıyor. Yaşlı olduğum için ben de çok yoruluyorum. Masrafları karşılayamıyoruz. Durum çok kötü. Burada Pamukkale Üniversitesi'nde tedaviye devam etmek istiyoruz. Adana'ya hemen gitmiyoruz. Önce Hatay'a gidiyoruz ve oradan sevk alıp tekrar Adana'ya gidiyoruz. Eğer yatış yoksa birkaç gün dışarıda battaniyenin üzerinde yerde yatıyoruz ve bekliyoruz" diye konuştu.

İyileşip yaşıtlarıyla birlikte oyunlar oynayabileceği günleri hasretle bekleyen İbrahim ise, "Devletten yardım istiyoruz. Denizli'de tedavi görmek istiyorum" diyerek yetkililere seslendi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kemik Kanseri Hastası Çocuğun Tedavisi İçin Yardım Bekleniyor - Son Dakika

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