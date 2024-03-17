Kepez Belediyesi, Necmettin Erbakan Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi'ni Pil Fabrikası'nda açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kepez Belediyesi, Necmettin Erbakan Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi'ni Pil Fabrikası'nda açtı

Kepez Belediyesi, Necmettin Erbakan Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi\'ni Pil Fabrikası\'nda açtı

Kepez Belediyesi'nin 22'nci kütüphanesi Necmettin Erbakan Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi, Pil Fabrikası'nda törenle hizmete açıldı.

17.03.2024 18:36  Güncelleme: 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesi'nin 22'nci kütüphanesi Necmettin Erbakan Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi, Pil Fabrikası'nda törenle hizmete açıldı. Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Bilginin ışığının yandığı yerde karanlıklar kaybolur" dedi.

Şehrin endüstriyel mirası olan fabrika binalarını kültür ve sanat adasına dönüştüren Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, ilçenin 22. kütüphanesini Pil Fabrikası'nda açtı. Necmettin Erbakan Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi'nin açılış törenine Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, AK Parti Kepez İlçe Başkanlığı ve Yeniden Refah Partisi Kepez İlçe Başkanlığı teşkilatları katıldı.

"Türk gençliğine armağanımız"

Kütüphanenin açılışında konuşan Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Kepez Belediye Başkanlığımızın son kütüphane açılışını yapıyoruz. 22'nci kütüphane Necmettin Erbakan Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi, Kepez'imize, Antalya'mıza, Türk gençliğine, geleceğimize, bilim ve teknoloji yolculuğu içerisindeki çok değerli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. 22 kütüphane açmak ömrümüzün sonuna kadar kalbimizde, gönlümüzde saklayacağımız çok büyük bir onur ve şeref olacak" dedi.

5 yılda 22 kütüphane

Kepez'de 16 kütüphane kurma hayali ile yola çıktıklarını belirten Tütüncü, "Hızımızı alamayıp hedeflediğimiz sayıyı geçince nerede duruyorsa orada dursun dedik. ve ondan sonra 22 kütüphane sayısına eriştik. Antalya'da 5 yılda 22 tane kütüphane açmış olmak, bu egale edilmesi oldukça güç bir rekordur. Antalya'da sadece 3 tane kütüphane vardı. Umarım ve dilerim ki bizden sonraki arkadaşlarımız da heyecanla ilçemize 20 kütüphane daha eklerler. Bilginin ışığının yandığı yerde karanlıklar kaybolur" diye konuştu.

Bir kütüphane de Alanya'ya

Tütüncü, Kepez'deki 22 kütüphanenin 3'ünün 24 saat açık olduğunu, diğerlerinin ise 12 saat hizmet verdiğini belirterek, günlük 30 bin kişinin faydalandığını söyledi. Tütüncü, kütüphanelerin kamuya hizmetin yanında geleceği bilgiyle, teknolojiyle, bilimle inşa etmek isteyen neslin var oluşuna katkı sağladığını vurguladı. Alanya gezisi sırasında bin kişilik bir genç grubuyla buluştuğunu ve kendisinden 'Antalya Kütüphanesi 'gibi bir kütüphane talep ettiklerini belirten Tütüncü, "Alanyalı gençlerimize de kütüphane sözümüzü verdik" dedi.

"Medeniyetlere bilim yön verir"

Tütüncü, "Medeniyetimizde ne zaman bilgiyi kendimize kılavuz edindik, hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir dedik, biz o zaman dünyaya nizam veren, yön veren ülke haline geldik. Ne zaman hikmetten, bilgiden uzaklaştık, ne zaman yerimizde saymaya başladık, o zaman da geri kaldık. Her zaman bilginin sultanlığında yol yürümeliyiz" diye konuştu.

Pil Fabrikası için 11 yıllık uğraş

"2009 yılında en önemli hedefimiz tıpkı Dokuma gibi Pil Fabrikası'nın da geleceğe taşınması ve halka kazandırılmasıydı" diyen Tütüncü, "Kentte ne kadar kurtarılması gereken bir yer varsa, biz onların hepsine ulaşalım, onları kurtaralım, kültür ve sanatla buluşturalım istedik. Bu kolay olmadı. Sadece 11 yıl bu arazinin belediyemize devri için uğraştık. ve müjdeli haber 2022 yılının 17 Aralık günü geldi. Bu yerleşkeyi belediyemize tahsisli hale getirdik ve şu an burası belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bir yer oldu" dedi.

Türk ordusuna ambargo

Merhum Bülent Ecevit'i rahmetle anarak, Kıbrıs Harekatı günlerini hatırlatan Tütüncü, "Adaya adaleti götürmek için, barışı götürmek için harekete geçilir. Bizim orada başarılı olmamızı istemeyen Batılı güçler, Türk ordusuna ambargo gerçekleştirir. Türk ordusuna pil ve batarya vermezler. Böylelikle bizim muhabere sistemimiz iflas eder. Muhabere olmadan muharebe olmaz. Ambargoya rağmen harekat başarıyla tamamlanır ve ordumuz Türkiye'ye döner. Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamız, Türk ordusunun bundan böyle pil ve batarya ihtiyacını karşılamak için tamamen yerli ve milli pil fabrikasının kurulması gerektiğini düşünür. ve en uygun yer olarak Antalya düşünülür. Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın A'dan Z'ye ilgilendiği endüstüriyel değer olur" diye konuştu.

Deniz Baykal'ın ismi pil fabrikası'nda

Necmettin Erbakan Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi'nin fabrikanın eski bir tesis binası olduğunu söyleyen Tütüncü, "Burası bir restorandı. 365 gün 24 saat açık bir kütüphane haline geldi. Mademki Necmettin Erbakan'ın adını verdik, tematik bir kütüphane olmasını istedik. Geleceğin mimarlarına, mühendislerine, delikanlılarına, hanımefendilere armağanımız olsun" dedi.

Tütüncü, merhum Başbakan Bület Ecevit adının Pil Fabrikası yerleşkesinde Edebiyat Kütüphanesi ve Edebiyat Müzesi'nde, Deniz Baykal ve Abdül Kerim Doğru'nun isminin de yine aynı yerleşkede yapılacak tesislerde yaşatılacağını müjdeledi.

Sanayi tarihine ışık tutacak müze

Antalya'nın ilk fabrikalarından 'Kauçuk Fabrikası'na da değinen Tütüncü, fabrika binası içine konforlu bir spor salonu kazandıracaklarını, salonun dış kısmının ise 1930'lu yılları yansıtacağını sözlerine ekledi. Tütüncü, Türkiye'nin sanayi tarihine ışık tutacak ilk Sanayi Tarihi Müzesi'ni de fabrikada hizmete kazandıracaklarını sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Necmettin Erbakan, Kepez Belediyesi, Kepez, Sanat, Kültür, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kepez Belediyesi, Necmettin Erbakan Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi'ni Pil Fabrikası'nda açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Miting sırasında Erdoğan'ı kızdıran talep: Ya tamam ver ver, onlar benim memurlarım ver
    07 Mar Miting sırasında Erdoğan'ı kızdıran talep: Ya tamam ver ver, onlar benim memurlarım ver

    31 Mart yerel seçimleri öncesi Malatya'da yoğun katılımla gerçekleşen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru kendisine bir şeyler anlatmak isteyen bir kadına kızdı. Erdoğan, ne dediği tam olarak anlaşılmayan kadına "Ya tamam ver ver, oradaki kardeşlerimize ver. Onlar benim memurlarım ver. Şu anda görüyorsunuz bak burada işimiz var" dedi.

  • Muş'ta Avrupa Birliği destekli voleybol turnuvası devam ediyor
    07 Mar Muş'ta Avrupa Birliği destekli voleybol turnuvası devam ediyor

    Muş'un Varto ilçesinde Avrupa Birliği destekli olarak düzenlenen voleybol turnuvası devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü takımını 3-0 mağlup etti. Turnuva sonunda finale kalan takıma kupasını Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız verecek.

  • Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projelerini tanıttı
    07 Mar Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projelerini tanıttı

    AK Parti'den yeniden aday gösterilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projeleri tanıttı. Özdemir, Kale Çevresi Yenileme ve Koruma, Dışarı Cami Otopark ve Peyzaj, Efendibey Sosyal Konut ve Nar Sosyal Konut projeleri hakkında bilgi verdi. Pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlere rağmen belediyenin başarılı çalışmalarını vurgulayan Özdemir, önümüzdeki 5 yıl için yeniden aday olduğunu belirtti.

  • AK Parti şikayet dilekçesi vermişti! CHP'nin adayı Çerçioğlu'nun afişleri YSK kararıyla kaldırıldı
    07 Mar AK Parti şikayet dilekçesi vermişti! CHP'nin adayı Çerçioğlu'nun afişleri YSK kararıyla kaldırıldı

    CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun, seçim vaatleri ve çalışmaları hakkında bilgilerin yer aldığı pankartları YSK'nın kararıyla kaldırıldı. AK Parti tarafından İlçe Seçim Kurulu'na verilen şikayet dilekçesinde "Her ne kadar herhangi bir siyasi partinin amblemine yer verilmediği tespit edilmiş ise de, söz konusu afişlerin siyasi propaganda içerdiği anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

  • İstanbul Yerel Seçim Anketi Sonuçları: İmamoğlu mu Kurum mu Önde?
    07 Mar İstanbul Yerel Seçim Anketi Sonuçları: İmamoğlu mu Kurum mu Önde?

    Yeni yapılan bir seçim anketine göre, İstanbul'daki yerel seçimlerde kimin önde olduğu merak konusu oldu. Optimar Araştırma'nın anketine göre, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet devam ederken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün yüzde 10'a yakın bir oy alması dikkat çekti. Ankete göre, Murat Kurum'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 41 oldu.

  • İranlı kadın DJ'ler tabuları yıkıyor
    07 Mar İranlı kadın DJ'ler tabuları yıkıyor

    İran'da kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı partiler yasak olsa da ahlak polisinin gözetiminden uzaktaki yerlerde yapılmaya devam ediyor. Kadın DJ'ler, kalabalıkları dansa kaldıran ritimleriyle tabuları yıkarken kültürel kalıpları da bozuyorlar. İran'da son yıllarda değişim isteyen kadın hareketlerine bağlı hisseden DJ'ler, yeraltı müzik sahnesinde başarıyla yer alıyorlar.


18:52 AK Parti mitinginde attıkları sloganla Cumhurbaşkanı’nı kızdıran EYT’li gruba Özgür Özel sahip çıktı: Erdoğan iki elim yakandadır AK Parti mitinginde attıkları sloganla Cumhurbaşkanı'nı kızdıran EYT'li gruba Özgür Özel sahip çıktı: Erdoğan iki elim yakandadır
17:57 Yok böyle maç Galatasaray, Kasımpaşa’yı deplasmanda 4-3 yendi Yok böyle maç! Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 yendi
17:56 Yenikapı’daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan posterleri açıldı Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan posterleri açıldı
15:35 Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ukrayna’da kara operasyonu gerekebilir Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ukrayna'da kara operasyonu gerekebilir
18:28 Neler yaşadı neler Icardi’nin maçta yaptıkları taraftarların ağzını açık bıraktı Neler yaşadı neler! Icardi'nin maçta yaptıkları taraftarların ağzını açık bıraktı
17:35 İzleyenler şaştı kaldı Herkes Aytaç Kara’nın golünü konuşuyor İzleyenler şaştı kaldı! Herkes Aytaç Kara'nın golünü konuşuyor
16:33 Yok artık Mertens Attığı golü görenler gözlerine inanamıyor Yok artık Mertens! Attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
15:19 Erdoğan’dan çıraklık mağdurlarının sloganlarına tepki: Bu adımlar yanlış Erdoğan'dan çıraklık mağdurlarının sloganlarına tepki: Bu adımlar yanlış
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Konya’da gövde gösterisi Seçim mitingine 110 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da gövde gösterisi! Seçim mitingine 110 bin kişi katıldı
14:30 Arazi kavgasında babalarını öldürüp anne ve kardeşlerini yaraladılar Arazi kavgasında babalarını öldürüp anne ve kardeşlerini yaraladılar
14:12 Ahmet Türk’ten “AK Parti ile görüşüyor musunuz“ sorusuna yanıt: Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis’ten isimlerle görüşüyoruz Ahmet Türk'ten "AK Parti ile görüşüyor musunuz?" sorusuna yanıt: Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis'ten isimlerle görüşüyoruz
14:00 Bakan Şimşek: Bakanlıklara personel alımına izin vermiyoruz Bakan Şimşek: Bakanlıklara personel alımına izin vermiyoruz
13:28 Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi
12:53 Van’da kilolarca kaçak altın ele geçirildi Piyasa değeri 215 milyon TL Van'da kilolarca kaçak altın ele geçirildi! Piyasa değeri 215 milyon TL
12:08 Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 19:04:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kepez Belediyesi, Necmettin Erbakan Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi'ni Pil Fabrikası'nda açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement