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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünde Kayserili dağcılar Erciyes'e zirve tırmanış gerçekleştirdi. Kıbrıs Şehitleri; Erciyes'in 3 bin 917 metre yükseklikteki zirvesinde anıldı.

Kayseri K2 Dağcılık Kulübü ve Dağcılık ve Spor Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen 50. Kıbrıs Şehitleri'ni Anma Tırmanışı başarıyla gerçekleştirildi. 20 Temmuz'da Çobanini'nde kamp kuran dağcılar 21Temmuz saat 02.15'de tırmanışa başladı. Hörgüç Kaya mevki altı buz olduğu için yan geçişi daha aşağı bir noktadan gerçekleştiren dağcılar Sol Kulvar'dan saat 07.00'de Erciyes'in zirvesine ulaştı. Burada Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan kahramanları anan dağcılar aynı rotayı takip ederek saat 11.00'de kamp alanına sorunsuz bir şekilde döndüler. - KAYSERİ