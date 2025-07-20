Kıbrıs gazilerinden "Devlet İftihar Madalyası" talebi - Son Dakika
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Kıbrıs gazilerinden "Devlet İftihar Madalyası" talebi

Kıbrıs gazilerinden "Devlet İftihar Madalyası" talebi
20.07.2025 13:19
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Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi mensupları, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü vesilesiyle bir araya geldi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi mensupları, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü vesilesiyle bir araya geldi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKKTC) nin Özgürlük Bayramı vesilesiyle yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılını Erzurumlu gaziler olarak unutmadıklarını ifade ederek, "Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, 51. yıl dönümü münasebetiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubemizde törenle kutlanmaktadır. 1974 yılında gerçekleştirilen Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü özgürlüğüne kavuştu. 1878 yılından 1974 yılına kadar Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğünden yoksun bırakıldı, Barış Harekatı ile yeniden bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştu. Türk ordusu 20 Temmuz 1974 günü Kıbrıs'a başarılı bir harekat icra ederek Kıbrıslı Türk'ü yok olmaktan, 1878 yılından beri hasret duyduğu özgürlüğüne kavuşmuştur" dedi.

"Erzurum'dan yedi şehit var"

Mesci, Yunanistan'ın Enosis hayalinin Akdeniz'in karanlık sularına ebediyete kadar gömüldüğünü vurgulayarak, "Kıbrıs Türkü, Mehmetçikle kucaklaşana kadar Türklüğünü, varlığını korumasını bilmiştir. Bugün Kıbrıs Türkü'nün esaretten kurtulduğu bir gündür. Kıbrıs Türkü 51 yıldır özgür yaşamaktadır. 1974'te Türk tarihine altın harflerle isimlerini yazdıran gazilerimizle gurur duymaktayız. Savaş meydanlarında Türk milletinin yenilmezliğini sizden önceki kahramanlar gibi ispat ettiniz. Yüce Meclis sizleri gazilikle ödüllendirmiştir. Kıbrıs'a 37 bin 567 asker katılmış 498 şehit vermiş, 7'si Erzurumludur. Bu savaşa Erzurumlu 663 Mehmetçiğimiz katılmıştır" şeklinde konuştu.

"Cumhuriyetin ilanından sonra ilk defa yurt dışında bir toprak parçası kazandık"

Kıbrıs gazilerinin, 1974 yılında Kıbrıs'ta bir destan yazarak tarihe altın harflerle isimlerini yazdıran vatan kahramanları olduğunu ifade eden Mesci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kahramanların hakkı ödenmez bu kahramanlar göğüslerini düşmana siper ederek büyük başarılara imza atmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra, Çanakkale muharebelerinden sonra ilk defa yurt dışında bir toprak parçası kazanan Kıbrıs gazileridir. Bu Kıbrıs gazilerimiz Türkiye Cumhuriyetimizin mihenk taşlarıdır. Köşe taşlarıdır."

Kıbrıs gazilerine 'Devlet İftihar Madalyası' verilmesi ve gazi çocuklarına istihdam imkanı sağlanmasını isteyen Mesci, "Bu vesile ile 1974 Kıbrıs'ta şehit düşen vatan kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerime sağlıklı uzun ömürler dilerim." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıbrıs gazilerinden 'Devlet İftihar Madalyası' talebi - Son Dakika

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