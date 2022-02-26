Kiev Belediye Başkanı Klitschko: Kiev'de sokağa çıkma yasağı uzatıldı! - Son Dakika
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Kiev Belediye Başkanı Klitschko: Kiev'de sokağa çıkma yasağı uzatıldı!

26.02.2022 22:36

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko tarafından yapılan açıklamada, Rus askerlerinin kente girişi ihtimaline karşı sokağa çıkma yasağının pazartesiye kadar uzatıldığı açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken başkent Kiev'de de gerginlik devam ediyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko tarafından yapılan açıklamada, Rus askerlerinin kente girişi ihtimaline karşı sokağa çıkma yasağının pazartesiye kadar uzatıldığı açıklandı.

SOKAKTAKİLER SABOTAJCI OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

Kiev halkının araç kullanmaları da yasaklanırken, "Sokağa çıkma yasağı sırasında sokakta bulunanlar sabotajcı olarak değerlendirilecektir" denildi.

Hava saldırısına ilişkin alarmların çalınması durumunda en yakın sığınaklara geçilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Metrolar, sığınak olarak kullanılacak" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kiev Belediye Başkanı Klitschko: Kiev'de sokağa çıkma yasağı uzatıldı! - Son Dakika


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