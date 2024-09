Kılıç: Erken Seçim İçin Tarihler Açıklandı

Yerel

Yeniden Refah Partili Kılıç: "23 Kasım 2025 veya 17 Mayıs 2026 tarihleri, yapılacak bir erken seçim için doğru zamanlama"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "23 Kasım 2025 veya 17 Mayıs 2026 tarihlerinin, yapılacak bir erken seçim için doğru zamanlama olacağı kanaatimizi toplumumuzla paylaşıyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme KuruluToplantısı sonrası basın açıklaması düzenledi. Yol-İş Sendikasını ülke genelinde düzenlediği iş bırakma eyleminin desteklediklerini ifade eden Kılıç, "Türkiye genelinde Yol-İş çalışanları bugün sabah saatlerinde bir saatlik iş bırak eylemi gerçekleştirdi. Yurt genelinde saat 7.30 ile 8.30 arasında, henüz daire amirleri iş başı yapmamışken çalışanlar ve alın teri dökenler iş bırakma eylemi yaptı. Bu iş bırakma eyleminin ardında vergi diliminin yükselmesi, zam oranlarının düşmesi ve emeklilerde kesintiler artması var. Dolayısıyla çalışanlar için geçinmek her geçen gün imkansızlaşmaya devam ediyor. Eylemin 7.30 ile sabah 8.30 arasında gerçekleşmiş olmasını da Türkiye ve insanlarımız ile ilgili bir iyi niyetin göstergesi olarak görüyoruz. Çok zekice ve çok anlamlı bir saat seçimi olduğunu fark ediyoruz. Kendilerini tebrik ediyoruz. Her zeminde ve her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Başta Maliye Bakanı olmak üzere bütün hükümet üyelerini de çalışanların haklarını gözetmeye alın terinin karşılığını vermeye çalışanların vergi dilimleri, yüksek enflasyon ve düşük zam oranları karşısında ezilmekten kurtarmaya davet ediyoruz. Devletin eli çalışana işçiye memura ve emekliye uzanma mecburiyetindedir" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin kaynakları harekete geçirilerek vatandaşlarımız, açlık sınırının üzerine bir gelire kavuşturulmalıdır"

Türkiye'de açlık sınırı 20 bin liraya dayandığını hatırlatan Kılıç, "Asgari ücret hala 17 bin lira en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira. 12 bin 500 lira kira mı ödenecek? Faturalar mı ödenecek? Mutfak masrafları mı karşılanacak? Çoluk çocuğu ihtiyaçlarına mı bakılacak? Açlık sınırının altında yaşayan bir ülke olmayı bizler hak etmiyoruz. Acilen önlem alınmalıdır? Kaynak bulunmalıdır. Türkiye'nin kaynakları harekete geçirilerek vatandaşlarımız açlık sınırının üzerine bir gelire kavuşturulmalıdır. Sözün bittiği yerdeyiz. Ama açlık sınırını altındayız" dedi.

"Bakan Yumaklı, çiftçimizi ekim yaptığına pişman edercesine köşeye sıkıştırmaya çalışmaktadır"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile kenevir eken bir çiftçi arasında geçen diyalog hakkında konuşan Kılıç, "Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Konya'da kenevir ekimi yapan bir çiftçi kardeşimizle yaşadığı polemiği de ayrıca ilginç ve kayda değer buluyoruz. Tarım Bakanı kenevir ekimi yapan köylüye niye ekim yaptığını soruyor. Adeta çiftçimizi ekim yaptığına pişman edercesine köşeye sıkıştırmaya çalışmaktadır. Oysa daha birkaç yıl önce sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde tarım politikaları topluma lanse edilirken, başta Samsun ve Konya illerimiz olmak üzere kenevir ekimi teşvik edilmiş, sanayide endüstride, tekstilde ve hayatın her alanında kenevirin ne kadar stratejik bir ürün ne kadar önemli bir tarımsal gelişim olduğunun altı çizilmişti. Bu tavrı kınıyoruz. Bu tavrı bir mental tükenişin yansıması olarak değerlendiriyoruz.

İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçunu Lübnan'a taşıdığını söyleyen Kılıç, " Lübnan'da siviller hedef durumundadır. Lübnan'da da sivil yerleşimlere hedef gözetilerek bombalar atılmaktadır. Hava saldırıları düzenlenmektedir. Siber saldırıları hava saldırıları almış durumdadır. Gazze'ye ilk bomba atıldığında söylediğimiz şuydu. Sıra Lübnan'da. Bugün Lübnan'a bombalar atılırken söylediğimiz şudur. Sıra çevredeki diğer bugün ses çıkarmayan Müslüman ülkelerdir. ve bu Aynı şekilde devam edecek. Çünkü İsrail devlet terörünü hükümet politikası haline getirmiş bir terör kabinesi tarafından yönetilmektedir. Başta Arap için İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler olmak üzere "Ben insanım diyen ahlaklı bir varlığım" diyen, masum kadınların ve çocukların yaşama hakkına saygı duyan herkesin ve bütün örgütlerin harekete geçmesi kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

İslam dünyasının, İsrail ve ABD'ye karşı durabilme gücüne ve kabiliyetine sahip olduğunu vurgulayan Kılıç, "Müslüman alemi bu yapılar karşısında direnebilecek araçlara, imkanlara, fırsatlara, güce, petrole, doğal gaza ve ulaşım stratejik konumlarına, fırsatlarına sahiptir. Bugün harekete geçilmezse ve topyekun eş zamanlı harekete geçilmezse İsrail genel terör nöbetini durdurmak için yarın çok geç olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin İsrail terör kabinesinin yapmakta olduğu zulüm ve soykırımlar karşısında alacağı her türlü radikal atacağı her türlü keskin adımı YenidenRefah Partisi ailesi ve MYK'sı olarak desteklediğimizi, destekleyeceğimizi bir kere daha ifade ediyorum" dedi.

"23 Kasım 2025 veya 17 Mayıs 2026 tarihlerinin yapılacak bir erken seçim için doğru zamanlama"

Türkiye'nin, mevcut hükümetle yoluna devam etmesi imkanının görülmediğinin altını çizen Kılıç " "İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, yüksek enflasyon, yüksek faizler, patlayan kredi kartları, ödenemeyen çekler ve senetler, kapanan iş yerleri, durma aşamasına gelen üretim ve tarihi rekor Rakamlara ulaşan işsizlik oranları karşısında Türkiye ekonomisinin daha fazla sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Sayın Mehmet Şimşek kendilerine açılan krediyi değerlendirememiş, gidişatı değiştirememiş, borç faiz sarmalından Türkiye'yi çıkaramamış, ülke için yurt dışına güven verecek dönüşümleri, hukuk desteğini alamamış, sağlayamamıştır. Hal böyleyken Türkiye'nin gündemine erken seçimin girmesi kaçınılmazdır. Yeni Refah Partisi olarak önümüzdeki yılın son baharında veya takip eden ilkbaharında ülkemizin ortak bir mutabakatla erken seçim zeminine taşınması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda 23 Kasım 2025 veya 17 Mayıs 2026 tarihlerinin yapılacak bir erken seçim için doğru zamanlama olacağı kanaatimizi toplumumuzla paylaşıyoruz" diye konuştu.

"Yeniden Refah Partisi'nin kapıları gelecek tekliflere açıktır"

Türkiye'nin gelecek seçimlerde AK Parti ve CHP arasındaki sıkışmışlıktan kurtarılması gerektiğine inandıklarını ifade eden Kılıç, "Önümüzdeki seçimlerde ve olası Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik olarak AK Parti'yle yeni bir ittifak sürecinin olmayacağını bizzat genel başkanımız ifade etmiştir. Bu röportajda ifade edilen bir başka husus daha var. Genel başkanımız diyor ki Türkiye'de sağda yeni bir yol açabiliriz. Bir üçüncü ittifakın zeminini oluşturabiliriz. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Seçim öyle dalmışlar. Zamanında da yapılsa Yeni Refah Partisi'nin öncülüğünde bir üçüncü ittifakın oluşabileceğini ve bu ittifakla Türkiye'nin CHP ve AK Parti arasındaki çıkış ışıktan kurtar öngörüyoruz. Bu da genel başkanımızın ifadesidir. Bunu da bir kere daha hatırlatmış ve kayıt altına almış olalım. Deva Partisi'yle Gelecek Partisi'nin birleşme meselesi bambaşka bir mesele. Gelecek Partisi DEVA'yla birleşiyor ve bir ortak isim altında yola devam etme kararının altyapısını oluşturmaya çalışıyorlar. Yeniden Refah Partisi'nin bu anlamda bir birleşmeye, olumlu bakmadığını, bakmayacağını zaten değişik zamanlarda ifade ettik. Yeniden Refah Partisi,ismiyle müsemma adıyla yaşayacak bir siyasi partidir. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurma arayışlarına yönelik olarak tavrımız ne olur? Yaklaşımımız ne olur? Ne yönde adım atarız? Doğrusu başından itibaren hep ifade ettiğimiz bir şey var. Siyaset açık kapılarla yapılır. Siyasette kapalı kapılarla, sıkılı yumruklarla ileriye bakmak, yol açmak mümkün değildir. Bu çerçevede Yeniden Refah Partisi'nin kapıları gelecek tekliflere açıktır. Şuan bize intikal etmiş olan somut, net bir işbirliği önerisi yoktur ama kapımız açıktır" değerlendirmesinde bulundu.