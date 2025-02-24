Kilis'in Gerebiçi Artık Her Gün Üretiliyor - Son Dakika
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Kilis'in Gerebiçi Artık Her Gün Üretiliyor

Kilis\'in Gerebiçi Artık Her Gün Üretiliyor

Kilis'in geleneksel gerebiçi, Ramazan dışında da yıl boyu ilgi görüyor ve her gün üretiliyor.

24.02.2025 15:12
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Ramazan Bayramı'nda sofraların vazgeçilmezi olan Kilis'in geleneksel kurabiyelerinden gerebiç, günümüzde yoğun talep üzerine her gün üretiliyor.

Kilis'in geleneksel kurabiyelerinden gerebiç, artık yılın 12 ayı sofralardan eksik olmuyor. Geçmişte yalnızca Ramazan ayında üretilen Kilis'in geleneksel lezzeti kent dışından da yoğun ilgi görüyor. Gerebiç ustası Mehmet Uğur Yeşilbahçeci, geleneksel lezzetin yapımında kullanılan malzemelerin doğal ve kaliteli olması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gerebiç, irmik, un, zeytinyağı ve ılık su ile hazırlanıyor. İsteğe bağlı olarak sade yağ da kullanılabilir ama ana maddesi zeytinyağıdır. İçerisindeki doğal malzemeler ve ustalık, gerebiçin lezzetini belirleyen en önemli unsurlardır" ifadelerini kullandı.

"Bayramlarda talep artıyor"

Gerebiçin artık sadece bayramlarda değil, günlük hayatta da çok fazla tüketildiğini söyleyen Yeşilbahçeci, "Bayramlar dışında da ilgi büyük. Kilis'te her evde olmazsa olmazımızdır. Bayram ertesinde de sürekli üretime devam ediyoruz. Tabii ki bayramlarda talep daha fazla oluyor" dedi.

15.yüzyıldan günümüze ulaşan bir lezzet

Muhammed Bin Mahmut Şirvani'nin 15. yüzyılda yazdığı "Osmanlı Mutfağı" adlı kitabında gerebiçin yer aldığını vurgulayan Yeşilbahçeci, gerebiçin asıl çıkış noktasının Ürdün olduğunu, bu özel kurabiyenin Gaziantep, Hatay ve Kilis gibi illere zamanla yayıldığını ifade etti.

" Mersin'in kerebiçi ile karıştırılmamalı"

Gerebiçin sıkça Mersin'de yapılan kerebiç ile karıştırıldığını belirten Yeşilbahçeci, iki kurabiyenin tamamen farklı olduğunu dile getirerek, "Bizim yaptığımız gerebiç, Mersin'in kerebiçinden farklıdır. Kerebiçte çöven otu köpüğü vardır ancak bizim gerebiçimizde şeker olduğu için köpük kullanılmaz. İki kurabiyenin birbiriyle alakası yoktur" şeklinde konuştu.

"Doktor değiliz ama hastamız çok"

Gerebiçin geçmişte sadece cevizli olarak üretildiğini ancak son 40 yıldır fıstıklı versiyonunun da yapılmaya başlandığını söyleyen Yeşilbahçeci, "Fıstıklı gerebiçe talep çok fazla. Yerli turistlerin yanı sıra Almanya ve Amerika'dan gelen yerli turistler bile buradan alıp götürüyor" diye konuştu. Gerebiçin kent dışında da büyük ilgi gördüğünü belirten Uğur, "Gaziantep, İskenderun ve Mersin'den de gelenler var. Doktor değiliz ama hastamız çok" diyerek lezzet müdavimlerinin sayısının her geçen gün arttığını ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kilis'in Gerebiçi Artık Her Gün Üretiliyor - Son Dakika

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