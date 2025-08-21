Kilis\'te Pasaportla Geçişler Yeniden Başladı

Kilis'te 14 yıl aradan sonra Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan pasaportla giriş çıkışlar yeniden başladı.

8 Aralık itibariyle Suriye'deki normalleşme süreci kapsamında, Türk vatandaşları ile 3. ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları pasaportla Suriye'ye geçiş yapabiliyor. Böylelikle uzun yıllardır sadece özel izinlerle yapılan geçişler, yeniden pasaport uygulamasına dönmüş oldu.

Barış Pınarı Harekat Bölgesi hariç, Bab, Cerablus, Çobanbey, El-Rai, Azez, Tel Abyad, Resulayn, Haseke, Halep, Şam, Hama, Humus, Lazkiye, Tartus, İdlib, Dera, Kuneytra, Suveyda ve Palmira başta olmak üzere birçok bölgeye Türkiye'nin Öncüpınar, Cilvegözü, Yayladağı, Akçakale, Ceylanpınar, Karkamış ve Mürşitpınar Kara Hudut Kapılarından pasaportla giriş-çıkış yapılabiliyor.

Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşurken, vatandaşlar uzun süredir bekledikleri uygulamanın başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kapıdan ilk geçen yolculardan Hüseyin El Güney, "Pasaportla geçiş yapıyorum, yetkililere teşekkür ediyoruz, Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

Bir diğer yolcu Süleyman Demir ise, "Şimdi çok güzel bir sistem olduğu için bu ziyareti bekliyorduk gerçekleşmesini, devletimize teşekkür ediyorum. Yalnız biz dar gelirli vatandaşlar olduğumuz için 50 dolar bizim için biraz yüksek. Daha düşük olursa vatandaşlarımız ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilir" diye konuştu. - KİLİS