Kilisli Depremzedelerden İstanbul\'a Destek

Kilisli depremzede vatandaşlar, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası 'geçmiş olsun' mesajları paylaştı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kilisli depremzede vatandaşlar, İstanbul halkının yaşadığı korkuyu çok iyi anladıklarını belirterek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"İstanbul halkına çok geçmiş olsun"

6 Şubat depremini çok ağır şekilde yaşadıklarını belirten vatandaşlardan Mehmet Sümbül, "Allah korusun, biz o depremi çok kötü yaşadık. 6 Şubat çok acı bir hatıra bizim için. İstanbul'da torunlarım, akrabalarım, birçok tanıdığım var. Ben halk ozanıyım, sanatçıyım. Oradaki arkadaşlarımı da aradım, sokakta olduklarını söylediler. Çok iyi anlıyorum onları. Biz Kilis'te bu şiddeti yaşadık. Sanki dünyanın sonu gibiydi. İstanbul halkına çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"Depreme Hatay'da yakalandık, geceydi ve çok korkutucuydu"

6 Şubat gecesi Hatay'da depreme yakalandığını belirten başka vatandaş Kevser Aydın ise, "Depreme Hatay'da yakalandık. Geceydi ve çok korkutucuydu. İstanbul'daki deprem öğlen saatlerinde olduğu için belki biraz daha şanslılar ama inşallah daha büyük bir deprem olmaz. Artçılar meydana geliyor, biz yaşadık, onların yaşamasını istemeyiz" diye konuştu.

"Aynısını yaşadık, çok kötü bir durum"

Vatandaşlardan Hayriye Kuşçu da İstanbul halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Biz de aynısını yaşadık, çok kötü bir durum. İstanbul halkına geçmiş olsun" dedi. - KİLİS