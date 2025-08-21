Kim Jong-Un, Kursk Cephesindeki Başarıları Kutladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Ukrayna'ya karşı Kursk cephesinde savaşan ve devlet nişanı almak üzere ülkeye dönen üst düzey komutanlarla bir araya gelerek, "Ordumuz şu anda yapması gerekeni yapıyor ve gelecekte de yapacaktır" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Kursk cephesine gönderilen ve devlet nişanı almak için ülkelerine dönen denizaşırı operasyon birliğinin üst düzey komutanları ile Pyongyang'da bir araya geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Kursk cephesindeki askeri faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Kim, Kuzey Kore ordusunun "Kursk Bölgesi'ni özgürleştirme harekatında" gösterdiği başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ülkesinin denizaşırı operasyon birliğine en önemli görevi verdiğini söyleyen Kim, askerlere bu güvene sadakat gösterme çağrısında bulundu.

"Ordumuz itibarını pekiştirdi"

Kursk bölgesinde gösterilen kahramanlıkların Kuzey Kore ordusunun başarısını ortaya koyduğunu ifade eden Kim, "Ordumuz kahraman bir ordu, çünkü kahraman halkımızın uğruna hayatlarını feda ettiği ve yetiştirdiği evlatlardan oluşuyor. Ordumuzun eşsiz niteliklerini tam anlamıyla ortaya koyması onun dünyanın en güçlü ordusu olarak itibarını pekiştirmiş ve bunu herkese açıkça göstermiştir" ifadelerini kullandı. Rusya'ya yönelik askeri desteğin ilerleyen dönemde de devam edeceğini vurgulayan Kim, "Ordumuz şu anda yapması gerekeni yapıyor ve gelecekte de yapacaktır" şeklinde konuştu.

Kursk'ta görev yapan askerlere devlet nişanı verilecek

Denizaşırı operasyon birliğinde görev yapan general, subay ve askerlere devlet nişanlarının takdim edileceği ilk törenin, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Genel Merkezi'nde yapılacağı açıklandı. Törenin ne zaman gerçekleştirileceğine dair bilgi paylaşılmadı.

Kuzey Kore Rusya'ya asker göndermişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz yılın Haziran ayında Pyongyang'da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. İki ülke anlaşma sonrasında karşılıklı işbirliğini artırırken, Kuzey Kore Ekim ayından bu yana Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa destek olmak amacıyla Rusya'ya yaklaşık 13 bin asker göndermişti. Kuzey Kore'nin gönderdiği askerlerin Kursk cephesine konuşlandırıldığı kamuoyuna yansımıştı. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), ise Kuzey Kore'nin Rusya'ya ek birlikler göndermeye hazırlandığını duyurmuştu. - PYONGYANG