Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’dan İhlas Holding’e övgü - Son Dakika
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’dan İhlas Holding’e övgü

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’dan İhlas Holding’e övgü
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan’ın enerji potansiyelinin geliştirilmesinde İhlas Holding’in yatırımına dikkati çekerek, "Bu alandaki başarılı iş birliğinin örneklerinden biri olarak Türk şirketi İhlas Holding’in katılımıyla hayata geçirilmekte olan Kazarman...

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan'ın enerji potansiyelinin geliştirilmesinde İhlas Holding'in yatırımına dikkati çekerek, "Bu alandaki başarılı iş birliğinin örneklerinden biri olarak Türk şirketi İhlas Holding'in katılımıyla hayata geçirilmekte olan Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesi'ni belirtmek isterim" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştiriliyor. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı toplantıda liderler tek tek konuşmaya devam ediyor. Burada konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan'ın önemli hidroelektrik enerji potansiyelinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için geniş imkanlara sahip olduğunu belirterek, İhlas Holding'in enerji alanındaki yatırımı olan Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesi'nin başarılı iş birliği örneklerinden biri olduğunu söyledi.

"Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemi giderek artmaktadır"

Günümüzde yaşanan jeopolitik ve ekonomik değişimlerin ülkelerin ortak hareket etmesini gerekli kıldığını dile getiren Caparov, "Bu şartlarda Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemi giderek artmaktadır. Ülkelerimizin coğrafi konumları, ekonomik imkanları ve doğal kaynakları iş birliğinin genişletilmesi için uygun şartları oluşturmaktadır. Kırgızistan Cumhuriyeti, somut sonuçlara dayalı bir iş birliğinden yanadır. 2025 yılında Kırgızistan'ın TDT'ye üye ülkelerle ticaret hacmi 3,3 milyar dolara ulaşmış ve 2024 yılına kıyasla yüzde 36 artış göstermiştir. Bu rakam karşılıklı ticaretin daha da artırılması için önemli bir potansiyelin bulunduğunu göstermektedir" diye konuştu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan'ın ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesi ve üretim zincirlerinin oluşturulmasından yana olduğunu belirterek, "Bu alanda özel yasal rejim ve statüye sahip Tamçı Özel Finans ve Yatırım Bölgesi'nin önemli bir platform olarak sayıyoruz. Kardeş ülkelerimizin iş dünyası temsilcilerini Tamçı Bölgesi'nin potansiyelinden yararlanmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Caparov'dan İhlas Holding'in başarılı yatırımına övgü

Enerji iş birliğinin artırılmasının önemine dikkati çeken ve Kırgızistan Cumhuriyeti'nin önemli bir hidroelektrik enerji potansiyelinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için geniş imkanlara sahip olduğunu aktaran Caparov, "Ülkenin hidroelektrik enerji potansiyelinin yalnızca yaklaşık yüzde 15'i kullanılmaktadır. Bu alandaki başarılı iş birliğinin örneklerinden biri olarak Türk şirketi İhlas Holding'in katılımıyla hayata geçirilmekte olan Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesi'ni belirtmek isterim. Enerji alanındaki karşılıklı yarara dayalı iş birliğini geliştirmek amacıyla ilgili tüm yatırımcıları ortak girişimlerinin hayata geçirilmesine davet ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

TDT üye ülkeler arasında turizm ve kültürel alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine vurgu yapan Caparov, ülkelerin zengin kültürel mirası, tarihi eserleri ve eşsiz doğal güzelliklerinin turizmin geliştirilmesi için geniş imkanlar sunduğunu dile getirdi.

"Toplantıda önemli kararlar alacağız"

Caparov, sözlerine şöyle devam etti:

"TDT'nin gücü yalnızca tarihi ve kültürel yakınlığımızda değil, aynı zamanda ortak geleceğimizi birlikte inşa etme yönündeki siyasi irademizdedir. Bu doğrultuda bugünkü toplantımız kapsamında önemli kararlar alacağız. Bu kararların etkili bir şekilde uygulanması, Teşkilat'ın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine ve iş birliğimizin yeni bir seviyeye taşınmasına katkı sağlayacaktır."

Kaynak: İHA
İhlas HoldingKırgızistanEnerjiYerelSon Dakika

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