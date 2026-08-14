Kırıkkale'de Cinayet Soruşturmasında 17 Gözaltı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Cinayet Soruşturmasında 17 Gözaltı

Kırıkkale\'de Cinayet Soruşturmasında 17 Gözaltı
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Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 şüpheli Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da gözaltına alındı.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de yaklaşık 10 yıl derin dondurucuda tutulduğu değerlendirilen ve 7 parçaya ayrılmış halde bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada, Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de yaklaşık 10 yıldır derin dondurucuda muhafaza edildiği değerlendirilen ve yedi parçaya ayrılmış halde bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüne ilişkin Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 98 kişinin ifadesi alınırken, 112 kurum ve kuruluşla yazışma yapıldı. GSM hatları, PTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu, cinayete iştirak ettikleri değerlendirilen 17 şüpheli tespit edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Cinayet Soruşturmasında 17 Gözaltı - Son Dakika

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