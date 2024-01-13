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Kırklareli'nde STK'lar Şehitler ve Filistin İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kırklareli'nde STK'lar Şehitler ve Filistin İçin Bir Araya Geldi

Kırklareli'nde bulunan sivil toplum kuruluşları, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikler ve Filistin'de hayatını kaybedenler için bir araya geldi. Dingiloğlu Parkı'nda yapılan etkinlikte topluluk pankart açtı ve basın açıklaması yapıldı. Konuşmada, terör lanetlendi ve Filistin'deki soykırım kınandı.

Kırklareli\'nde STK\'lar Şehitler ve Filistin İçin Bir Araya Geldi
13.01.2024 - 17:12,
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Kırklareli'nde bulunan STK'lar dün Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikler ve Filistin'de hayatını kaybedenler için bir araya geldi.

Dün Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikler ile Filistin'de hayatını kaybedenler için Kırklareli'ndeki STK'lar bir araya geldi. Dingiloğlu Parkı'nda topluluk pankart açtı. Topluluk adına basın açıklamasını Vahit Alperen Kuş yaptı. Kuş, ilk olarak şehit olan Mehmetçiklerin isimlerini okudu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet dilediklerini ifade eden Kuş, yaralı askerlere acil şifalar temenni ettiler. Kuş, terörü lanetlediklerini belirterek, "Şehit vermekten daha acı bir durum varsa, o da şehit vermeye alışmış bir toplum olmaktır. Buradan, terörü bir kere daha lanetliyoruz. Memleketimize kasteden, emperyalistlerin maşası olan hainler kirli emellerine asla ulaşamayacaklar. Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu bir kere daha haykırıyoruz" dedi.

Kuş, terör örgütlerini destekleyerek üzerimize salanlarla Gazze'de soykırım yapanların aynı olduğunu dile getirerek, "Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için bugün buradayız. İnsanlık, tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. Apartheid rejimi işgalci İsrail kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Orta Doğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kastediyor. Son bilgilere göre Filistin'de 10 binden fazlası çocuk, 7 binden fazlası ise kadın olmak üzere toplamda 23 bini aşkın insan hayatını kaybetti. 60 binden fazla kişi yaralanırken, 8 bin kişi ise kayıp İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle ayrıca, 69 bini tamamen yıkılmış olmak üzere 359 bin ev zarar gördü. 2 milyon sivil ise saldırılar sonucu Gazze içerisinde zorla göç ettirildi. Mesleklerini icra eden, yaşanan soykırımı haberleriyle dünyaya anlatan 112 gazeteci de, Siyonist işgalcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Gazze'de şu anda on binlerce insan, yeterli gıdaya ve suya ulaşamıyor. Evet, ne yazık ki on binlerce insan 2024 yılında dünyanın gözleri önünde açlık ve susuzluk sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda" diye konuştu.

Konuşmanın ardından tekbir getirildi, dualar edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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