Kış Öncesi Afet Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kış Öncesi Afet Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kış Öncesi Afet Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında, 2024-2025 kış mevsimi için alınacak tedbirler ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla 'İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu' toplantısı gerçekleştirildi. Vali Karakaya, kış tedbirlerinin önemine vurgu yaptı ve iyi planlama ile vatandaşların hayatının kolaylaştırılacağını belirtti.

04.11.2024 13:00  Güncelleme: 13:01
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığından kış öncesi "İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

"2024-2025 yılı kış mevsiminde alınacak tedbirler ile ilgili "İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu" toplantısında konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kış öncesi koordinasyonun sağlanması için bir araya geldiklerini belirterek, "Kış tedbirleri konusu ülke genelinde çok önemlidir. Bitlis'in bir kış memleketi olduğunu düşünürsek bizler için daha da önem kazanıyor. Buradaki tüm kurumlar tecrübeli. Yılladır bu bölgede çalışıyor. Aksayan yönleri, alınması gereken tedbirleri analiz etmişler. Sürpriz kış şartları ile karşılaşmazsak yapılacaklar bellidir. Ama daha önceki yıllara nazaran daha iyi bir mücadele sergilemek amacındayız. Yani vatandaşımızın olağan hayat akışını etkilemeyecek şekilde karla mücadele çalışmamızı yapacağız. Beklentinin sınırı yok. Kar yağdığı saatte ortadan kaldırmak mümkün değil. Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak tedbirleri önceliyoruz. İyi planlamamız lazım. Meteoroloji ve kurumlar ile koordinasyonu sağlayarak gerçekleştirmek zorundayız" dedi.

Kış ayları öncesi alınacak tedbirler ve muhtemel meydana gelebilecek olaylarla ilgili kurumların koordinasyonunu anlatan Tunçtan, kurumu ile ilgili istatistiki bilgileri de katılımcılarla paylaştı. AFAD Müdürü Erdal Tunçtan, "İlgili genelge ile kış mevsimi süresince afet risklerinin azaltılması trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat yapabilmeleri, can ve mal güvenliğinin sağlanması, trafik akışının sağlanabilmesi amaçlanmaktadır. İlimiz en fazla kar yağısı alan illerin başında yer almaktadır. Bu kapsamda da ilimizde ara ara afetler yaşanabilmektedir. Maalesef can ve mal kayıpları da olabilmektedir. Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili genelgeyle ya da önce paydaş kurumlarımızla yapmış olduğumuz ortak çalışmalarımız olmaktadır. Yapacağımız ortak çalışmalarla afet risklerinin azaltılması hedeflenmektedir" dedi.

Vali Karakaya'nın konuşmasının ardından ilgili kurumlar hazırladıkları sunumlarla yaparak çalışmaları değerlendirdi. Toplantı, Vali Karakaya'nın değerlendirmesi ile sona erdi.

Toplantıya vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan ve kurum amirleri katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kış Öncesi Afet Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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