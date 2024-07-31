Kıyı Ege Belediyeler Birliği Temmuz Ayı Encümen Toplantısında Ekonomik Kriz ve Orman Yangınları Ele Alındı - Son Dakika
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Kıyı Ege Belediyeler Birliği Temmuz Ayı Encümen Toplantısında Ekonomik Kriz ve Orman Yangınları Ele Alındı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Temmuz Ayı Encümen Toplantısında Ekonomik Kriz ve Orman Yangınları Ele Alındı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Temmuz Ayı Encümen Toplantısında belediye başkanları, geçtiğimiz günlerde Selçuk'ta meydana gelen orman yangınının ardından hem muhtemel yangınlarda birlik üyelerinin birbirine destek olma yollarını hem de yaşanan ekonomik krizden etkilenen belediyelerin çalışmalarını ele aldı.

31.07.2024 10:40  Güncelleme: 10:42
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Kıyı Ege Belediyeler Birliği Temmuz Ayı Encümen Toplantısında belediye başkanları, geçtiğimiz günlerde Selçuk'ta meydana gelen orman yangınının ardından hem muhtemel yangınlarda birlik üyelerinin birbirine destek olma yollarını hem de yaşanan ekonomik krizden etkilenen belediyelerin çalışmalarını ele aldı.

Selçuk Efes Kent Belleğinde yapılan toplantıda, belediyelerin ekonomik krizden nasıl etkilendiği ve yaşanan ekonomik krizi hafifletmek için hangi adımların atılabileceği üzerine geniş kapsamlı bir tartışma yürütüldü. Belediye başkanları ayrıca, kaynaklarını verimli şekilde kullanma stratejileri ve iş birliği projeleri üzerine değerlendirmelerde bulundular.

Ekonomik zorluklar ilk sırada yer alıyor

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras birlik toplantısı ile ilgili yaptığı değerlendirmede belediyelerin karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklara dikkat çekerek; "Bugün üye belediyelerimizin sorunları üzerine tartışmak üzere belirli bir gündemle toplandık. Bu gündemin ilk sırasında ekonomik problemler yer alıyor. Son dönemde gelirler ve belediye giderleri arasında ciddi farklar oluştu. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Bir yandan vatandaşımız hizmet bekliyor. Yine bölgemizdeki kuraklık, orman yangınları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve hizmet içi eğitimler hakkında konuştuk. Bizi bugün Selçuk'ta ağırlayan birliğimizin başkanvekili Filiz Ceritoğlu Sengel'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Belediyelere karşı yapılmış olan her şey halka karşı yapılmıştır

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin ekonomik, coğrafi ve sosyolojik yapısı birbirine benzeyen belediyeleri bir araya getiren bir birlik olduğunu belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Belediyelerin problemleri ortak ve belediyeler bire bir halka temas eden, halkın sorunlarını çözen kurumlardır. O anlamda belediyelere karşı yapılmış olan her şey halka karşı yapılmıştır. Bu anlamda başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın ve encümen azalarının hepsine yangın esnasında ve sonrasında bize destek olmak için Selçuk'ta bulunmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kriz belediyeciliği önem kazanıyor

Toplantının gündem maddelerinden biri olan orman yangınları ve afetler konusunda belediyelerin dayanışma ile adım atmasının önemine değinen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, kriz belediyeciliği kavramına dikkat çekti. Orman yangınları ve afetlerin aynı anda birçok kenti etkileyebildiğini belirten Filiz Başkan; "11 ilde meydana gelen deprem ve orman yangınları bize şunu gösterdi ne yazık ki, kardeşinle birlikte yanıyor, kardeşinle birlikte ölüyorsun. Belediyeler olarak biz aslında bir sürü kriz ile karşı karşıya kaldık. Doğal afetlerin yanı sıra ekonomik kriz ile karşı karşıya kaldık, sosyal krizlerle, iklim kriziyle ve depremle karşı karşıya kaldık. Kriz belediyeciliğinin önemini kavradık. Anlaşılan o ki, kriz belediyeciliği bundan sonra daha çok önem kazanacak. O yüzden dayanıklı ve kendi kendine yetebilen kentler ve belediyelerin birbirine yetebilmesi önem kazanıyor. Bu anlamda hepimizin coğrafi şartlarının farklı olması nedeniyle uzmanlardan destek almamız da çok faydalı olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Birlik toplantısında ayrıca su krizi, belediyelerin karşı karşıya kaldığı mali sorunlar, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına yerel yönetimler tarafından atılacak adımlar konuşuldu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında gerçekleşen toplantıya, birliğin birinci başkan vekili Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve encümen üyeleri katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıyı Ege Belediyeler Birliği Temmuz Ayı Encümen Toplantısında Ekonomik Kriz ve Orman Yangınları Ele Alındı - Son Dakika

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