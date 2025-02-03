Kızılay'dan Kan Bağışçılarına Oyuncak Hediye - Son Dakika
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Yerel

Kızılay'dan Kan Bağışçılarına Oyuncak Hediye

Van'da Kızılay'a kan bağışlayanlara oyuncak hediye edildi, kampanya devam ediyor.

03.02.2025 20:51
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Kızılay'a kan bağışlayanlara oyuncak hediye

VAN - Van'da kan bağışını teşvik etmek amacıyla Kızılay'a bağış yapanlara oyuncak hediye edildi.

Daha önce İstanbul ve Muş'ta kan bağışı kampanyasına destekte bulunan hayırsever iş adamı Necati Uçar, bu sefer de Kızılay Van Bölge Kan Merkezi tarafından "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyasına destek verdi. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Kent Park önünde düzenlenen etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. İbrahim Çelik; Van, Bitlis, Muş, Iğdır ve Hakkari illeri ile ilçelerindeki 30 hastanenin kan ihtiyacını karşıladıklarını belirterek, " Türkiye'deki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı 18 bölge kan merkezinden biriyiz. Bizler bu bölgedeki kamu ve özel tüm hastanelerin kan ihtiyacını karşılıyoruz. Tabi ihtiyacı karşılayabilmek için zaman zaman bu şekilde mobil kan bağışı ekiplerimiz sürekli çalışmalarına devam ediyor. Haftanın 7 günü Cumhuriyet Caddesi'nde mobil aracımızda kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bunun yanında il ve ilçelerde günü birlik ve yatılı mobil kan bağışı kampanyaları da düzenliyoruz" dedi.

Bu hafta kan bağışında bulunan bağışçıların çocuklarına farklı hediyeler sunduklarını vurgulayan Çelik, " Samsun'dan bir bağışçımız, bize kan bağışı yapan bağışçılarımızın çocuklarına sunmak üzere oyuncak hediyesinde bulundu. 3 ile 7 Şubat tarihleri arasında kan bağışı yapan vatandaşlarımıza oyuncak hediyemiz olacak. Ayrıca Kızılay Van Şubesinin ikram aracı da çorba ve çay ikramlarında bulunacak. Dolayısıyla bu hafta güzel bir organizasyonumuz olacak. Hayat kurtarmak isteyen kan bağışçılarımızın çocukları için de bizi mutlu edecek bir hizmet sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Van'da, vatandaşların kan bağışına olan duyarlılığının memnuniyet verici olduğuna vurgu yapan Çelik, "Van bölgesi genel olarak çok duyarlı bir halktan oluşuyor. Daha önceki dönemlerde yapmış olduğumuz kampanyalarda da kan bağışına olan ilgi bizi memnun ediyor. Stoklarımız şu anda iyi düzeyde ve hastanelerin yüzde 99 oranında kan ihtiyacını karşılıyoruz. Tabi ki kan, miadlı bir ürün. Son kullanması olan ve belli bir süre stoklanan bir ürün. Bizim bugün, bu ay iyi bağış almamız değil, sürekli olarak yıl boyunca, yılın her günü aynı şekilde kan bağışı alıp stoklarımızı sürekli aynı şekilde devam ettirmemiz çok önemli. Hastane ihtiyacını karşılayabilmemiz için şu an bir sıkıntımız yok ama mart ayında Ramazan olacak. Ramazan ayında kısmen kan bağışı düşebiliyor. İnsanların oruç olması kan bağışına engel teşkil ediyor. Biz o dönemlerde iftar sonrası sahura kadar kan bağışı ekiplerimizin vardiya sistemini değiştiriyoruz ve akşam kan bağışını alıyoruz ama yine de bağışlarımız bir miktar durmuş oluyor. Biz Ramazan öncesi iyi bir kan bağışı alarak stoklarımızı yükseltip, Ramazan boyunca da hastane ihtiyacını eksiksiz karşılamak gayesiyle biraz bağışlarımıza hız verdik. Bu anlamda mevcut durumdan memnunuz" diye konuştu.

Açıklamasında özellikle AB, B ve 0 RH negatif kan gruplarına ihtiyaç duyduklarını aktaran Çelik, "Bu kan grupları toplumda biraz az bulunuyor. Kullanımı da ihtiyacı da az olsa dahi o ihtiyaç halinde bulunabilmesi, toplumda az olduğu için biraz zorlaşıyor. Ama grup fark etmeksizin tüm gruplara aynı oranda ihtiyacımız var. Biz kan grubu ne olursa olsun vatandaşlarımızın tamamını kan bağışına bekliyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise kan bağışının hayat kurtardığına dikkat çekerek, herkesin bağışta bulunması gerektiğini belirttiler.

Kaynak: İHA

Kızılay, Sağlık, Yerel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay'dan Kan Bağışçılarına Oyuncak Hediye - Son Dakika

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