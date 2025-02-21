Kızılay Ramazan'da 15 Bin Kişiye İftar Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kızılay Ramazan'da 15 Bin Kişiye İftar Verecek

Kızılay Ramazan\'da 15 Bin Kişiye İftar Verecek

Kızılay Manisa, Ramazan'da 15 bin kişiye iftar yemeği sunmayı planlıyor. İftar çadırları kurulacak.

21.02.2025 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığının Ramazan ayında 15 bin kişiye iftar yemeği vereceğini söyledi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın, Yönetim Kurulu üyeleri ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Ramazan ayı öncesinde Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Gürsel, Yunusemre İlçesinde bulunan Magnesia AVM arkasında kurulacak olan iftar çadırlarıyla her gün 300 kişiye iftar yemeği vereceklerini ve 200 vatandaşın evine de sıcak yemek ulaştıracaklarını belirterek, Ramazan ayı boyunca 15 bin iftar sofrasına konuk olacaklarını söyledi.

Türk Kızılay'ın kurulduğu günden bu zamana kadar her zaman ayrım yapmaksızın tüm vatandaşların yanında olduğunu dile getiren Gürsel, şöyle konuştu: "Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı olarak tüm planlama ve hazırlıklarımızı tamamladık. Hayırseverlerimizin desteği ile iftar çadırlarımızda her gün 300 vatandaşımızla iftar sofrasında buluşup, 200 vatandaşımızın da evine sıcak yemek servisinde bulunacağız. Bununla birlikte, Magnesia AVM'de açılacak olan stant ile hayırseverlerimizden alacağımız bağışları vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Günlük kişi başı 110 lira olarak belirlenen yemek ücretimiz için bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız, Türkiye Kızılay Derneğinin TR900001000188000018686099 IBAN Numaralı hesabına bağışta bulunabilir, 0236 231 15 99 - 0552 168 17 78 telefon numaraları ile bizlere ulaşabilirler. Tüm vatandaşlarımızın yaklaşan Ramazan ayını şimdiden tebrik ediyor, nice bayramlara iyilikle ulaşmayı diliyorum"

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ise, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalarla gönüllere dokunduğunu belirterek, Kızılay Başkanı Öner Gürsel ve Türk Kızılay Manisa çalışanlarına misafirperverlikleri için teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kızılay, manisa, Yerel, Yaşam, Dünya, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay Ramazan'da 15 Bin Kişiye İftar Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:39 TFF, Dursun Özbek’e futbol tarihine geçecek bir ceza verebilir TFF, Dursun Özbek'e futbol tarihine geçecek bir ceza verebilir
21:28 Santorini’deki volkan aktif hale geldi Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı Santorini'deki volkan aktif hale geldi! Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı
21:20 Hav Hav Hav’ı daha hafızamızdan silememiştik Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar Hav Hav Hav'ı daha hafızamızdan silememiştik! Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar
19:16 İsviçre’den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
08:46 Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı
08:42 Ticaret Bakanlığı acımadı Ceza üstüne ceza yağdı Ticaret Bakanlığı acımadı! Ceza üstüne ceza yağdı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 21:54:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kızılay Ramazan'da 15 Bin Kişiye İftar Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.