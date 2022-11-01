Türkiye'nin en uzun nehriydi! Kızılırmak, su seviyesinin düşmesiyle adeta otlağa dönüştü

Kızılırmak'ın geçtiğimiz yıl kış aylarında bol kar yağmasıyla, ilkbahar aylarında su debisi pik noktaya ulaşmıştı. Kızılırmak üzerinde bulunan ve ırmak ile özdeşleşen Selçuklu yapımı tarihi Eğri Köprü'nün 18 gözünden de sular coşkulu bir şekilde akarken, şimdilerde köprünün ayakları otlarla kaplandı. Nehrin 7 ay önce çekilen görüntüyle şimdi çekilen görüntüsü kuraklığı gözler önüne serdi.

"ESKİDEN IRMAĞIN TABANINI GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Bölgedeki vatandaşlardan Ünsal Çetin, Kızılırmak'ın son halinin yöre halkı olarak kendilerini çok üzdüğünü belirterek şunları söyledi: "Yerleşim olarak bu çevrede bulunduğum için uzun zamandır burayı gözlemleyebiliyorum. Eskiye dönecek olursak bu Kızılırmak yakındaki bahçelere taşardı. Daha sonradan buraya set çektiler ve buradan akmaya başladı. Benim gözlemim her sene gittikçe azalarak bu şekle büründü. Eskiden ırmağın tabanını görmek mümkün değildi.

"HAYVANLARIN GELİP OTLAYABİLECEĞİ BİR YER HALİNE GELDİ"

Artık yer altı sularının çekilmesi, tarımsal sulamaların fazlalaşması kuraklık safhasına getirdi. İlkbaharda yağışların bol olması nedeniyle suyumuz köprünün gözlerinden akıyordu. Yağış olmaması nedeniyle de şuan su az seviyede. Bu görüntü yöre halkı olarak bizi çok üzüyor. Şuanda tamamen hayvanların bile gelip otlayabileceği bir hale geldi."

İşte Kızılırmak'ın son hali;