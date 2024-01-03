 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KKTC Başbakanı Üstel, İsias Otel duruşmasından ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC Başbakanı Üstel, İsias Otel duruşmasından ayrıldı

Adıyaman'da 6 Şubat depreminde yıkılan İsias Otel ile ilgili görülen duruşmaya katılan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, akşam saatlerinde adliyeden ayrıldı. Otelde hayatını kaybeden 72 kişinin yakınları ve avukatları da duruşmayı takip etti.

KKTC Başbakanı Üstel, İsias Otel duruşmasından ayrıldı
03.01.2024 - 20:26,
Abone Ol

Adıyaman'da 6 Şubat depreminde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel ile görülen duruşmaya katılan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, akşam saatlerinde adliyeden ayrıldı.

6 Şubat depremlerinde 39'u KKTC'den turnuva için gelen voleybol sporcusu, öğretmen, antrenör, 47'si ise Türkiye Turist Rehberleri Birliği organizasyonuyla çeşitli tur şirketleri bünyesinde eğitim gezisi için bulunan 86 kişinin konakladığı otelde 1'i personel olmak üzere toplam 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Adıyaman Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabahın erken saatlerinde görülmeye başlanılan duruşmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, beraberindeki 3 bakan, 9 milletvekili ve 11 üst düzey bürokrat, hayatını kaybedenlerin yakınları, avukatları yer aldı. Duruşmayı beraberindeki heyetle birlikte yakından takip eden Üstel, akşam saat 19.20 sularında Adıyaman Adliyesi'nden ayrılarak Şanlıurfa Havalimanına gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ünal Üstel, Adıyaman, Kıbrıs, Deprem, Adliye, Kaza, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KKTC Başbakanı Üstel, İsias Otel duruşmasından ayrıldı - Son Dakika


19:56
Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50
İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24
Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32
Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26
Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23
İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23
Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22
İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar

Son Dakika
19:58 Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması akıllara Trabzonspor Başkanı Doğan'ın sözlerini getirdi
19:56 Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50 İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24 Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32 Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26 Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23 İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23 Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22 İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53 Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 21:01:46. #1.11#
SON DAKİKA: KKTC Başbakanı Üstel, İsias Otel duruşmasından ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement