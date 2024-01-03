KKTC Başbakanı Üstel, İsias Otel duruşmasından ayrıldı

Adıyaman'da 6 Şubat depreminde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel ile görülen duruşmaya katılan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, akşam saatlerinde adliyeden ayrıldı.

6 Şubat depremlerinde 39'u KKTC'den turnuva için gelen voleybol sporcusu, öğretmen, antrenör, 47'si ise Türkiye Turist Rehberleri Birliği organizasyonuyla çeşitli tur şirketleri bünyesinde eğitim gezisi için bulunan 86 kişinin konakladığı otelde 1'i personel olmak üzere toplam 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Adıyaman Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabahın erken saatlerinde görülmeye başlanılan duruşmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, beraberindeki 3 bakan, 9 milletvekili ve 11 üst düzey bürokrat, hayatını kaybedenlerin yakınları, avukatları yer aldı. Duruşmayı beraberindeki heyetle birlikte yakından takip eden Üstel, akşam saat 19.20 sularında Adıyaman Adliyesi'nden ayrılarak Şanlıurfa Havalimanına gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. - ADIYAMAN